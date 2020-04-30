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AVM'ler de kira çıkmazı!

Normalleşme ile birlikte Mayıs ayı gibi açılmayı düşünen AVM'ler yeni tartışma konusu kira oldu.Yatırımcılar müşteri potansili düştüğü için kira bedelini buna bağlanmasını istiyor,mağaza sahipleri ise bu fikre sıcak bakmıyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 09:33
AVM'ler de kira çıkmazı!

Normalleşme kapsamında Mayıs ayı gibi açılmayı planlayan AVM'lerde hazırlıklar devam ederken. Yeni gündem mağaza sahipleri ile yatırımcılar arasındaki arasındaki kira tartışmaşı.Azalan müşteri potansiyeline karşı kira bedellerinde indirim isteyen yatırımcılara,magaza sahipleri olumsuz cevap veriyor.

Bu kapsamda Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre: Salgınla mücadele etkin şekilde devam ederken kontrollü bir normalleşme için adımlar atmaya başlandı. Bunlardan birisi de AVM'lerin tekrar açılması. Ancak AVM'leri açmayı planlayan AVM yatırımcıları ile mağaza sahipleri arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. AVM yatırımcıları, alışveriş alanlarının uzun süredir kapalı olması nedeniyle hızlı bir talep dönüşü yaşanacağını ve ciroların çok düşük olmayacağını savunurken markalar en az 3 ay boyunca istenilen ziyaret sayılarının dolayısıyla da ciroların yakalanamayacağını söylüyor.

YATIRIMCILARDAN ÇİN ÖRNEĞİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'leri açmaya hazırız. Çin'de normalleşme ile açılan AVM'ler var.İlk açılışlarda ziyaretçi sayısı az olsa da cirolar çok güçlü geldi. AVM'ye giren müşteri nokta atışı mağazaya gidiyor ve alışverişini yapıp çıkıyor. AVM ziyareti ve içinde geçirilen süre az olacak ama alışveriş sayısı ve miktarı yüksek olacak" dedi.

TURİSTLER GELMEYECEK

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Uzun süredir kasasına 1 lira girmeyen işletmeler var. Burada AVM'ler mağazaları açın diyor ancak kira konusunda adımlar atılmalı. Biz bir sezonu atlamış olduk. Parasını verip yaptırdığımız ürünleri satamadık. Yeni ürünlerin de ödemesi geldi. Yaz boyunca maliyetine satış yapacağız. İnsanlar eski gibi AVM'ye gelmeyecek. Ziyaret sayıları düşük kalacak. O yüzden kira ödemelerinde ciro hesabı yapılsın istiyoruz. Yabancı turistlerin kaybı cirolarda yüzde 40 düşüşe neden olacak. Bu sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL FAYDA İÇİN BİLİM KURULU ONAYI

AVM'lerin şu anda bazı alanlar dışında açılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bu konuda yasal bir engel yok. Biz toplum sağlığı ve sosyal fayda için bilim kurulu onayı istiyoruz. Burada onların önerileri ile bu süreç şekillenirse daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ama açmayın derlerse de açmayız. Markalar kira hesabında cirolar dikkate alınsın diyor ancak bizim de bekleyen kredi ödemelerimiz var. Bütün ödemelerin günü geldi ve yatırımcının tek gelir kaynağı bu kiralar" dedi.

CADDEDE HIZLI TOPARLANMA

Açık alanlarda bulunmaları nedeniyle cadde mağazalarındaki toparlanmanın daha hızlı olacağını söyleyen Sinan Öncel, "İnsanlar AVM'lere girmek için bir süre daha tereddüt halinde olabilir ama bunu caddeler için aynı görmüyoruz. Orada hareket daha fazla olacak. Bu da buralarda bulunan mağazaların AVM'lere göre daha hızlı eski cirolara ulaşacağı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

NASIL AÇILACAK?

- Girişlerde kontroller yapılacak, ateşölçerler kullanılacak.

- Maske kullanımı zorunlu olacak, kasalara siperlik koyulacak.

- AVM çalışma saatleri yeniden düzenlenecek.

- İçeride aynı anda belirli sayıda kişi olması sağlanacak.

- Sık sık temizlik yapılıp, belirli noktalara dezenfektan yerleştirilecek.

Son Güncelleme: 30.04.2020 09:43
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