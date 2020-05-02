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AVM’ler Açılıyor mu? Alışveriş merkezleri ne zaman, hangi şartlarda açılacak?

Türkiye’de Koronavirüs salgınının azalmasıyla birlikte AVM’lerin açılması için hazırlıklar yapılmaya başlandı. AVM’ler açılıyor mu, alışveriş merkezleri ne zaman, hangi şartlarda açılacak, AVM’lerin yakın bir tarihte belli kısıtlamalara göre açılması bekleniyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:31
AVM’ler Açılıyor mu? Alışveriş merkezleri ne zaman, hangi şartlarda açılacak?

Ülkemizde Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında AVM, kafe, kuaför gibi pek çok mekan kapatılmıştı. Ancak Türkiye’de Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin nasıl gerçekleşeceği konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda AVM’lerin tekrardan açılması için bazı çalışmalar yürütülüyor. AVM’ler bu süreçte belli kısıtlamalarla açılabilir.

AVM’lerdeki yeni düzenlemelere ilgili açıklama yapan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, cadde mağazaları için hazırlıkların başladığını ve bazı AVM’lerde de çalışma ve denemeler yaptıklarını belirtti.

Bu önlemler kapsamında kuyruk yöntemi ile herkesin belli bir hat üzerinde dolaşarak alışveriş yapacağını söyleyen Kösereisoğlu, mağazalardaki kişiler için oklarla yönlendirme ve patikaların oluşturulacağını belirtti. Kasaların önlerinde de 2 metre aralıklı çizgiler olacağını belirten Kösereisoğlu, sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceğini aktardı.

Maskesiz Girilmeyecek

Yeni düzenlemelerle birlikte AVM’lerde termal kamera sistemine geçileceğini belirten Murat Kösereisoğlu, “güvenlik görevlileri ateşi yüksek olanları ve maske kurallarına uymayanları içeri almama hakkına sahipler. Ancak alıkoyma ya da sağlık kuruluşuna yönlendirme yetkileri bulunmuyor” dedi.

11 Mayıs’ta Açılma Planı

Türkiye’de bazı AVM’lerin 11 Mayıs tarihinde açılması için bazı çalışmalar yapılıyor. Perakende sektörünün açılması için ise sıkı hijyen önlemleri alınıyor.

Sinemalar Bir Süre Daha Kapalı

Bazı alışveriş merkezlerinin Mayıs ayı ortasında açılmayı talep ettiğini aktaran Murat Kösereisoğlu, yemek yeme yerleri, çocuk oyun alanları ve sinemaların uzun süre daha kapalı olacağını belirtti. AVM’lerin açılması ve hayatın normalleşmesi illerin durumuna göre belli olacak.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:31
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