Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam! Yeni tarife bu gece geçerli olacak

İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerine yeni zam uygulaması yapıldı. Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından belirlenen yüzde 56'lık zam 1 Şubat 2020 saat 00:00 (bu gece) geçerli olacak

Buna göre, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri daha önce otomobiller için 23,30 lira olan geçiş ücreti 36,40 lira olarak belirlenirken, 34, 90 lira olan minibüs geçiş ücreti de 54,70 lira oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya istinaden gelen son zamla birlikte, Avrasya Tüneli'nin açıldığı günden bu yana geçiş ücretlerine yüzde 119 oranında zam yapıldığı belirlendi.

İstanbul'da 2016 yılının Aralık ayında hizmete açılan ve yaklaşık 1,2 milyar dolara malolan Avrasya Tüneli'nden Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 31,5 milyon araç geçerken, Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçtiği öğrenildi.