Avukatlık tarifesinde 2020 yılı yeni ücretleri belli oldu

Türkiye Barolar Birliği 2020 yılı Avukatlık asgari ücret tarifesini hazırladı. Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ücretlere göre sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek.

Ayrıca düzenlenen yeni tarifede çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 2 bin 370 lira avukatlık ücreti alınması uygun görüldü.

Avukatların, yıl içerisinde hukuki yardım, dava, yürütülecek iş ve işlemlerler karşılığında alacakları asgari ücret tarifesine göre Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250, duruşmalı işlerde ise 16 bin lira alacakları öngörülürken, Ceza soruşturmasındaki dava işlemleri için 1030 lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1450, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1320 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 6 bin 810 lira olarak belirlendi.