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AYM, Wikipedia erişim engelini kaldırdı! Wikipedia ne zaman açılacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Wikipedia üzerinde olan erişim engelinin kaldırılması ile ilgili kararı yayınladı. Şimdi ise bir çok vatandaş internet ansiklopedisi olan Wikipedia'nın açılıp açılmadığını merak ediyorlar. Peki, Wikipedia açıldı mı? Engel ne zaman kalkacak?

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:19
AYM, Wikipedia erişim engelini kaldırdı! Wikipedia ne zaman açılacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Dünya genelinde internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia erişim engeli kararını oy çoğunluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla kaldırdığını duyurdu. Resmi Gazetede yayımlanan karra sonrasında en çok merak edilen durum ise Wikipedia'nın ne zaman açılmayacağı oldu.

Anayasa Mahkemesi verilen gerekçeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdi. Gerekçeli karraın kuruma ulaşır ulaşmaz sitenin erişim engelinin kalkacağı açıklanırken kararın gerekçesinde Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı ve Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı da belirtildi.

Wikipedia kurucularından, Jimmy Wales Dünya genelinde en çok kullanılan site ile ilgili, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlıyor. Wikipedia'nın ana ise ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Tampa kentinde, diğer başlıca sunucuları bulunuyor.

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:21
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