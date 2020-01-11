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Aynı gün kredi kartı veren banka var mı?

Yeni bir kredi kartı almak isteyen vatandaşlar kart çıkarma süresinin uzunluğundan şikayetçi olmaktadır. Bu durumda aynı gün kredi kartı veren banka var mı, soruları internette araştırılmaya başlandı. İşte aynı gün kredi kartı veren bankalar.

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:14
Aynı gün kredi kartı veren banka var mı?

Günümüzde tüketimin artmasıyla birlikte kredi kartı kullanımları da durumdadır. Bunun en önemli nedenlerinde biri kredi kartları ile yapılan alışverişlerde taksit imkânının bulunmasıdır. Daha önce kredi kartı kullanmayan ya da yeni bir kart almak isteyen vatandaşlar için birçok banka kredi kartı avantajları sunmaktadır.

Kredi kartı almak için bankalara yapılan başvurularda bankaların şartlarına göre bir değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda müşteriye olumlu ya da olumsuz olarak dönüş yapılır. Bu değerlendirmenin olumlu sonuçlanmasının ardından kartın müşteriye ulaşması 7 ile 10 gün sürmektedir. Ancak bazı banka şubelerinden yapacağınız kredi kartı başvurusu sonrasında aynı gün kart teslim edilebilmektedir.

Kredi kartı alma şartları nelerdir?

Kredi kartı alabilmenin ilk şartı bir kredi sicili olmasıdır. Daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmayan kişilerin kredi sicili sıfırdır ve kart alacağı bankalarda bu rakam düşmektedir. Aynı gün kredi kartı alabilmek için kredi notunun yüksek olması ve bankalarda temiz bir sicilinizin bulunması gereklidir.

Kredi kartı başvurusu yapabilmek için müşterilerin T.C vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması şarttır. Aşağıda ismini vereceğimiz bankalardan başvurunuzun onaylanması durumunda kredi notunuza göre bir limit belirlenecek ve bu limit üzerinden kredi kartı kullanımlarını gerçekleştirebileceksiniz.

Card Finans özellikli Finansbank kredi kartı

QNB Finansbank’a kredi başvurusunu banka şubelerinden yaptığınız takdirde kredi kartınız aynı gün içinde basılarak teslim edilecektir. Kartınızın şifresini hemen oluşturup kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer kartınız şube onayında olmazsa ve genel müdürlük tarafından onay işlemi tamamlanacak ise kartınız adresinize gönderilecektir.

Finansbank kredi kartları, Card Finans özelliklidir ve ayrıca taraftar kartı olarak da kartınızı alabilirsiniz. Yapacağınız tüm alışverişlerde taksit imkânından faydalanabilir, bunun yanında nakit avans ve size özel tanımlanmış kredileri kullanabilirsiniz.

Axess özellikli Akbank kredi kartı

 Akbank kredi kartı başvurunuzu bazı banka şubelerinden yaptığınızda kartınız hemen basılıp tarafınıza teslim edilecektir. Bu şubeleri Akbank müşteri hizmetlerinden ya da Akbank şubesine giderek öğrenebilirsiniz.

Bütün Akbank şubeleri direkt kartı basarak teslim etmez. Bu bankadan kredi kartı alacaksanız Axess özellikli kart başvurusu yapmanız gerekir.

Axess özellikli Akbank kredi kartı ile yaptığınız tüm alışverişler de hem taksit imkânından faydalanabilir hem de alışverişlerinizden puan kazanabilirsiniz. Alacağınız kredi kartı limitsiz ise kredi puanınız ve daha önceki kart ödemelerinize göre güncelleme yapılarak verilecektir. Kredi kartı için minimum tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bonus özellikli Garanti BBVA kredi kartı

Garanti Bankası da aynı gün içerisinde kredi kartı veren bankalar arasında yer almaktadır. Garanti BBVA üzerinden banka şubelerine giderek başvuru yapmanız halinde kredi kartınız aynı gün içerisinde çıkacaktır. Kredi kartı alabilmek için bir onay süreci vardır. Banka tarafından bu onayı alamayan kişiler kredi puanı düşük ya da sigortası olmayan kişilerdir.

Garanti Bonus özellikli kredi kartı genellikle gelir durumu yüksek olan kişilere ve çalışanlara verilmektedir. Banka şubelerinden yapacağınız başvuru ile kredi kartınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:14
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