Bağkur borç sildirme işlemi nasıl yapılır? Bağkur borç sildirmek için nereye başvurulur? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bağkur primlerinin yükselmesi borçların da artmasına bir etken olmuştur. Peki, Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri...

Bağkur borç sildirme nasıl yapılır?

Bağkur borç sildirme başvurusu

Kişi, borç sildirme işlemine başvurduğu taktirde kanun ile belirlenen tarihe kadar olan prim borçlarının hepsi silinmektedir. 4B Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları 2008'de çıkarılan yasa ile silindi. Şimdi ise bağkur kapsamında prim ödeyenler ve prim borçlusu olanların borç sildirme imkanları bulunmamaktadır.

Bağkur borcunuzun olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne giderek yada posta göndererek borç sildirme başvurusunda bulunabilirsiniz.