Bağkur borç sildirme işlemi nasıl yapılır? Bağkur borç sildirmek için nereye başvurulur? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bağkur primlerinin yükselmesi borçların da artmasına bir etken olmuştur. Peki, Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri...
Bağkur borç sildirme nasıl yapılır?
Bağkur borç sildirme başvurusu
Bağkur borcunuzun olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne giderek yada posta göndererek borç sildirme başvurusunda bulunabilirsiniz.
Son Güncelleme: 15.02.2020 15:44