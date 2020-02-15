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Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri

2020 Bağkur prim borcu olan ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için müjde! Bağkur borç sildirme işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 2020 Bağkur borç sildirme başvuru şartları ve işlemleri...

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:44
Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri

Bağkur borç sildirme işlemi nasıl yapılır? Bağkur borç sildirmek için nereye başvurulur? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bağkur primlerinin yükselmesi borçların da artmasına bir etken olmuştur. Peki, Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri...

Bağkur borç sildirme nasıl yapılır?

Kişi, borç sildirme işlemine başvurduğu taktirde kanun ile belirlenen tarihe kadar olan prim borçlarının hepsi silinmektedir. 4B Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları 2008'de çıkarılan yasa ile silindi. Şimdi ise bağkur kapsamında prim ödeyenler ve prim borçlusu olanların borç sildirme imkanları bulunmamaktadır.

Bağkur borç sildirme başvurusu

Bağkur borcunuzun olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne giderek yada posta göndererek borç sildirme başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:44
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