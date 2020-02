Bakan açıkladı! Dar gelirliler için her yıl 100 bin sosyal konut projesi yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’na katılarak, gündeme dair soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan haberlere göre; 1999 depreminden beri toplanan vergilerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin gelen soru üzerinde Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetinin kentsel dönüşümle ilgili net bir tavır sergilediğini söyledi.

Türkiye’nin her ilinde çalışmalar yaptıklarını anımsatan Kurum, ‘’Bugüne kadar bu işe ilişkin 171 milyar lira para harcanmıştır. Devam eden yatırım bedeli de 60 milyar liradır. Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.’’ dedi

“Bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’yla sadece 150 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Yine 1 milyon sosyal konut üretiyoruz. Bu deprem dönüşümü değil midir? Hiçbirinde bir sıkıntı yok. Bu deprem dönüşümüdür. 81 ilimizde artık ilçelerimizin hemen hemen hepsinde kentsel dönüşümle, sosyal konutlarla ilgili süreç başlamış ve 860 bine gelmiş ki diğer sosyal donatılarını da eklediğiniz zaman 1 milyonun üzerinde bağımsız bölüm süreci başlatılmış, 750 bine yakını vatandaşlarımıza teslim edilmiş süreci yürütüyoruz.”

Amacımız her yıl en az 100 bin sosyal konut projesi başlatmak

Sadece 1999 depreminin ardından İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da yapılan 103 milyar tutarındaki kalıcı konut sayısının 42 bin 500 olduğunu söyleyen Kurum, “Van, Kütahya, Bingöl, Afyon Dinar’da 37 bin 700 afet konutu da ürettik. 7,5 milyar liralık yatırım yaptık. Yine 99’dan bugüne vatandaşlarımız için 80 bin kalıcı konut üretimi tamamladık.” dedi.

TOKİ işbirliğinde gerçekleştirilen dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut projesinde evlerin ne zaman teslim edileceği ve yeni bir projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin gelen soru üzerine Murat Kurum, 2019 yılında başlatılan 50 bin sosyal konut projesine 650 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Bakan Kurum, Erdoğan’ın ‘’Ülkede evi olmayan dar gelirli vatandaş kalmayana kadar çalışmaların yürütülmesi’’ talimatı verdiğini söyleyerek sözlerine devam etti:

“Bu çerçevede bu sene Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ortak bir proje yürüttük ve 50 bin olan sosyal konut sayısını 100 bine çıkardık. 100 bin sosyal konutu aynı anda tüm illerimizde 894 liradan başlayan taksitle, 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımıza sunuyoruz ve bu çerçevede 1 milyon 200 bin başvuru oldu. Şimdi projelerimiz bir taraftan ihalelerimiz, süreçlerimiz devam ederken bir taraftan da kura çekme işlemlerimiz başladı. Bugün İzmir’imiz de kuralarımızı başlatıyoruz ve akabinde de bütün illerde sırasıyla kurallarımız çekilecek.

2020 yılının ilk çeyreğinde inşaat uygulamaları, hemen hemen bütün alanlarda başlatmak istiyoruz ve 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin’. Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.”