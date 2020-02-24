betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114789
ALTIN
326.422
DOLAR
6.1174
STERLİN
7.9063
EURO
6.6396

Bakan açıkladı! Dar gelirliler için her yıl 100 bin sosyal konut projesi yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan açıkladı! ''Dar gelirliler için her yıl 100 bin sosyal konut projesi yapılacak.'' dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:22
Bakan açıkladı! Dar gelirliler için her yıl 100 bin sosyal konut projesi yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’na katılarak, gündeme dair soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan haberlere göre; 1999 depreminden beri toplanan vergilerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin gelen soru üzerinde Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetinin kentsel dönüşümle ilgili net bir tavır sergilediğini söyledi.

Türkiye’nin her ilinde çalışmalar yaptıklarını anımsatan Kurum, ‘’Bugüne kadar bu işe ilişkin 171 milyar lira para harcanmıştır. Devam eden yatırım bedeli de 60 milyar liradır. Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.’’ dedi

“Bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’yla sadece 150 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Yine 1 milyon sosyal konut üretiyoruz. Bu deprem dönüşümü değil midir? Hiçbirinde bir sıkıntı yok. Bu deprem dönüşümüdür. 81 ilimizde artık ilçelerimizin hemen hemen hepsinde kentsel dönüşümle, sosyal konutlarla ilgili süreç başlamış ve 860 bine gelmiş ki diğer sosyal donatılarını da eklediğiniz zaman 1 milyonun üzerinde bağımsız bölüm süreci başlatılmış, 750 bine yakını vatandaşlarımıza teslim edilmiş süreci yürütüyoruz.”

Sadece 1999 depreminin ardından İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya’da yapılan 103 milyar tutarındaki kalıcı konut sayısının 42 bin 500 olduğunu söyleyen Kurum, “Van, Kütahya, Bingöl, Afyon Dinar’da 37 bin 700 afet konutu da ürettik. 7,5 milyar liralık yatırım yaptık. Yine 99’dan bugüne vatandaşlarımız için 80 bin kalıcı konut üretimi tamamladık.” dedi.

Amacımız her yıl en az 100 bin sosyal konut projesi başlatmak

TOKİ işbirliğinde gerçekleştirilen dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut projesinde evlerin ne zaman teslim edileceği ve yeni bir projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin gelen soru üzerine Murat Kurum, 2019 yılında başlatılan 50 bin sosyal konut projesine 650 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Bakan Kurum, Erdoğan’ın ‘’Ülkede evi olmayan dar gelirli vatandaş kalmayana kadar çalışmaların yürütülmesi’’ talimatı verdiğini söyleyerek sözlerine devam etti:

“Bu çerçevede bu sene Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ortak bir proje yürüttük ve 50 bin olan sosyal konut sayısını 100 bine çıkardık. 100 bin sosyal konutu aynı anda tüm illerimizde 894 liradan başlayan taksitle, 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımıza sunuyoruz ve bu çerçevede 1 milyon 200 bin başvuru oldu. Şimdi projelerimiz bir taraftan ihalelerimiz, süreçlerimiz devam ederken bir taraftan da kura çekme işlemlerimiz başladı. Bugün İzmir’imiz de kuralarımızı başlatıyoruz ve akabinde de bütün illerde sırasıyla kurallarımız çekilecek.

2020 yılının ilk çeyreğinde inşaat uygulamaları, hemen hemen bütün alanlarda başlatmak istiyoruz ve 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin’. Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.”

Son Güncelleme: 24.02.2020 23:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş! Banka ihtiyaç kredisi faiz son 1 yılda yüzde 52 düştü!
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş! Banka ihtiyaç kredisi faiz son 1 yılda yüzde 52 düştü!
2020 yılı memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif ile ödenecek tutarları
2020 yılı memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif ile ödenecek tutarları
Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret 1.1 milyar dolara satıldı
Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret 1.1 milyar dolara satıldı
Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!
Kamu lojmanları için konut kredisi kullanılabilecek!
Talep olmadan habersiz kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar
Talep olmadan habersiz kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar
Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor!
Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı - Burcunuza göre sizi hayatta bugün neler bekliyor?
25 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
MEB 2020 Öğretmenlerin il içi atamaları ne zaman yapılacak?
TRT 1 Hay Sultan'ın oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu! Çetin Tekindor yeni dizisi ve rolü ne olacak?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
iOS 14 Ekran görüntüsü ortaya çıktı! iOS 14 nasıl olacak?
Benzin fiyatı hangi ilde ne kadar oldu? Benzin litre fiyatına 16 kuruş zam!
Bayi Toplantısı filmini kaç kişi izledi? Film gişe rakamları
Sefir'in kızı Elvan kimdir? Gerçek adı nedir? Hivda Zizan Alp hakkında bilgiler
Yasak Elma Cengiz kimdir? Gerçek adı nedir? Faruk Barman rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Gözde Akgün kimdir? Gözde Akgün hakkında bilgiler
Survivor ünlüler takımında bulunan Aycan Yanaç kimdir?
Fenerbahçe Galatasaray 23 şubat 2020 Pazar derbi maçı tahminleri
Kanalların yayın akışları 22 Şubat Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şafak Mahmutyazıcıoğlu hala evli mi?
Ev alacaklara devletten yeni destekler! Ev sahibi olmada yeni tasarruf hesabı ve ucuz kredi desteği
Zalim İstanbul kalp krizi geçiren Agah'a ne olacak? Agah ölecek mi?
Friends özel bölümü ne zaman yayınlanacak? Friends özel bölüm yayın tarihi ve kanalı
2020 şubat ayı bu yıl kaç gün çekiyor?
Korona virüsünden korunmak için hangi maske kullanılmalı? Corona virüsü maske fiyatları ve satış yerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.