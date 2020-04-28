Bakan Albayrak duyurdu! Hazine destekli kredilerde 6 ay erteleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ekonomide alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bi rduyuru yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazine destekli kredi geri ödemelerinin vadelerini faizsiz olarak 6 ay ertelendiğini açıkladı.

Sadece çiftçilerin kullandığı kredileri kapsayan erteleme kararı hakkında açıklama yapan Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız."



