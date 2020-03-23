Bakan Albayrak duyurdu! KDV beyannameleri 24 Nisan'a uzatıldı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında ekonomide alınan önlemler kapsamında yeni tedbirler alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yaparak 26 Mart'a kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakan Albayrak ayrıca 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını belirterek açıklamasında "Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak." ifadelerine de yer verdi.