Bakan Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin detaylarını paylaştı

Dün Çankaya Köşkün'de gerçekleştirilen toplantı sınrasında Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine ilşkin detayları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği etkileri ve karşılık olarak alınan tedbirlere ilişkin bilgiler verdi.

“Dün açıklanan program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yönetiyoruz. Bugün Avrupa'nın içine düştüğü duruma göre Türkiye çok daha sakin geçiriyor” diye konuşan Bakan Albayrak, açıklamasında "2020'de koyduğumuz hedefleri ilk çeyrek büyümesi açıklandığında göreceğiz. Ocak-Şubat çok iyi Mart başlangıcı da iyi gidiyor. Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız. Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak. Ekonomide hiçbir dönem bu kadar senkronize olmadık. Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibarıyla en güçlü giren ülkelerden biri." ifadelerini kullandı.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Dünya tarihinde benzeri görülmemiş, sürecin tahmin edilebilirliği noktasında henüz kesin net bir yorum yok. Her ülke etkilere karşı benzer tedbirler alıyor. Süreci ve etkilerini çok yakından takip edeceğiz. Dün açıklanan program nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu süreci toplum olarak itidalli yönetiyoruz. Bugün Avrupa'nın içine düştüğü duruma göre Türkiye çok daha sakin geçiriyor.

- Esnaflar noktasında Halkbank özelinde 3 ay boyunca ana para ve faizi öteledik. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Birçok sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlanması söz konusu olacak.

Albayrak, 2008-2009 küresel krizi birçok ülkeye farklı sınamalar yaşattığını anımsatarak konuşmasına şöyle devam etti:

- Bazı ülkelerin bu süreci ve sonrasını doğru iç piyasa ve pazar yönetmesiyle, sonrasında hızlı çıkarak ticaret altyapısını hızlı yönetmesiyle 2010-2014 yılında dünya ekonomisindeki birinci, ikinci, üçüncü ülke sıralaması değişmiş. Türkiye bu açıdan güçlü altyapıya sahip. Buna odaklanmak lazım.

- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde para politikaları, maliye politikaları ve ekonomi politikaları hiçbir dönem bu kadar senkronize olmadı." diyen Bakan Albayrak, "Bunun avantajını Türkiye olarak kullanıyoruz. Son birkaç senede yaşadığımız ekonomik sorunların hiçbirini bu kadar güçlü senkronizasyon olmasaydı zaten atlatamazdı.

Türkiye'nin çok güçlü bir iç piyasaya sahip olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla iktisadi faaliyetin o ayağının da güçlü ve canlı kılınmasıyla ilgili farklı adımlar da atılacak. Tabii her bir kırılımın sadece iş dünyası anlamında değil iç tüketim anlamında da etkisi var. Maddelere tek tek baktığınızda emeklilerden tutun ihtiyaç sahibi insanlara kadar... Mesela paketteki maddelerden bir tanesi emekli maaşlarındaki bin liralık alt limitin 1.500 TL'ye çıkarılması sözkonusu. Yani yaklaşık 650 bin 1.500 TL'nin altındaki emekliyi buraya çıkararak bir kere burada da bir tüketim harcaması anlamında gelir anlamında destek var. Diğer taraftan bakıyoruz bu da çok önemli yaklaşık 2 milyona yakın ihtiyaç sahibi bin liralık bir destek sağlıyoruz. Özellikle nisan ayında bunu devreye alacağımız için nisan ayında yaşanabilecek potansiyel yavaşlamayı iç piyasa anlamında desteklemek için yaklaşık 2 milyar TL'lik bir paket sunuyoruz. Bunların hepsi dinamik süreçler. Ötesinde bayram ikramiyesinin öne alınmasıyla birlikte hakeza öyle. Diğer taraftan özellikle belirlediğimiz 19 maddenin içinde özellikle belirlenen sektörlerin alt kırılım sektörleri ki hangi sektöre ilişkin firmalar etkileniyor ile ilgili bugün yayınlandı detaylar. O detayda neredeyse esnaftan KOBİ'lere kadar birçok sektörü saydığım büyük sektörlerle birlikte hepsini içine alan aslında büyük bir paket var. Tabii bu dinamik bir süreç, süreci yakından takip edeceğiz."

Bakan Albayrak evden çalışmayla ilgili olarak, "Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok" diyerek ayrıca sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde olmadığını belitti.