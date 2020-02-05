Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'a gelen Bakan Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında yaşanılan deprem sonrası dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde ortak bir operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Ben gerçekten dünyaya örnek olacak bu operasyon noktasında her birine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız AFAD, UMKE ve tüm STK’larımız noktasında ilk günden itibaren çok yoğun bir süreç yürütüldü. Bu sürecin ötesinde Elazığ’da yaşanan ilim alim vesilesiyle Türkiye’nin dört bir tarafından özellikle tarihi bir danışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza bu süreçteki dayanışma ve birliktelik açısından teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik. Bu vesileyle bir kez daha başta Elazığ ve Malatya’da deprem vesilesiyle vefat eden 41 vatandaşımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin afet anlarında bile çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya’da da en hızlı sürede yaralarını hızlıca sarolacağını ve iki şehirdeki imar ve ihya için gerekli adımların atılacağını belirtti ve bakanlık olarak kendilerine gelen önemli talepleri, sıkıntıları dinlediklerini, buna ek olarak ta özellikle Elazığ ve Malatya ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflara destek olunacağını kaydetti.

Elazığ ve Malatya'da bulunantüm esnaflara destek olmak amaçlı bir kredi imkanı sağlanacağını aktaran Bakan Albayrak, konuşmasında "Halk Bankamız Elazığ ve Malatya’daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Yine Halk Bankamız, iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek." ifadelerini kullandı.