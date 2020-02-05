Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'a gelen Bakan Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin afet anlarında bile çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya’da da en hızlı sürede yaralarını hızlıca sarolacağını ve iki şehirdeki imar ve ihya için gerekli adımların atılacağını belirtti ve bakanlık olarak kendilerine gelen önemli talepleri, sıkıntıları dinlediklerini, buna ek olarak ta özellikle Elazığ ve Malatya ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflara destek olunacağını kaydetti.
Elazığ ve Malatya'da bulunantüm esnaflara destek olmak amaçlı bir kredi imkanı sağlanacağını aktaran Bakan Albayrak, konuşmasında "Halk Bankamız Elazığ ve Malatya’daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Yine Halk Bankamız, iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek." ifadelerini kullandı.