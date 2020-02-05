İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122321
ALTIN
299.867
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7760
EURO
6.5812

Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken Elazığ ve Malatya’da bulunan tüm esnafa 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesini verdi. Alşbayrak ayrıca iki ildeki esnafların tüm kredilerini faizsiz olarak bir yıl ödemesiz erteleneceğini duyurdu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:11
Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen  6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'a gelen Bakan Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında yaşanılan deprem sonrası dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde ortak bir operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Ben gerçekten dünyaya örnek olacak bu operasyon noktasında her birine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız AFAD, UMKE ve tüm STK’larımız noktasında ilk günden itibaren çok yoğun bir süreç yürütüldü. Bu sürecin ötesinde Elazığ’da yaşanan ilim alim vesilesiyle Türkiye’nin dört bir tarafından özellikle tarihi bir danışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza bu süreçteki dayanışma ve birliktelik açısından teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik. Bu vesileyle bir kez daha başta Elazığ ve Malatya’da deprem vesilesiyle vefat eden 41 vatandaşımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin afet anlarında bile çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya’da da en hızlı sürede yaralarını hızlıca sarolacağını ve iki şehirdeki imar ve ihya için gerekli adımların atılacağını belirtti ve bakanlık olarak kendilerine gelen önemli talepleri, sıkıntıları dinlediklerini, buna ek olarak ta özellikle Elazığ ve Malatya ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflara destek olunacağını kaydetti.

Elazığ ve Malatya'da bulunantüm esnaflara destek olmak amaçlı bir kredi imkanı sağlanacağını aktaran Bakan Albayrak, konuşmasında "Halk Bankamız Elazığ ve Malatya’daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Yine Halk Bankamız, iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakElazığ DepremiHazine BakanlığıEsnaf Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama
THY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başlatıldı
THY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başlatıldı
Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam! Avrasya Tüneli geçiş ücreti fiyatları
Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam! Avrasya Tüneli geçiş ücreti fiyatları
2020 Kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu
2020 Kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!
Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!

Popüler Haberler

2020 Belediye Başkanı maaşı ne kadar?
Memurun seyahat kart ücreti ne kadar?
2020 Nöbet ve icap nöbeti ücretleri ödemeleri ne kadar?
Acil kredi veren banka hangisi? En acil nasıl kredi çekebilirim?
Zilzal Suresi nedir? Okunuşu nasıldır? Zilzal suresinin Türkçe anlamı ve Zilzal Suresi Faziletleri
Şiddetli böbrek ağrısının belirtileri nelerdir?Şiddetli böbrek ağrısı neden olur, nasıl Tedavi Edilir?
Annelik Suçu dizisi ne zaman yayınlanacak? Annelik Suçu dizisi konusu ve oyuncuları
Gel Dese Aşk dizi konusu ve hikayesinin özeti
Evde akvaryum balığı üreterek nasıl para kazanılır? hangi balıklar tercih edilmelidir?
Bekçilik alımı şartları neler? 2020 bekçi alımları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Kanalların yayın akışları 4 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
Devletten esnafa çiftçiye ve girişimcilere özel teşvikler
Kanalların yayın akışları 5 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti! Seda Akgül neden yok, programı neden bıraktı? Yeni sunucu Nur Tuğba Namlı kimdir?
Dyson Lin kimdir? Deprem Kahini olarak kendini tanıtan Dyson Lin hakkında bilgiler
Vakıfbank kredi kartı borç yapılandırma kredisi şartları ve oranları
İstanbul'da kaç deprem toplanma alanı var?
Zümrüdüanka nerede çekiliyor? Zümrüdüanka dizisinin çekildiği yerler
Ziraat Bankası 2020 faizsiz çiftçi kredisi şartları ve başvuru detayları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.