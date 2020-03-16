Bakan Albayrak'tan ekonomide Kovid-19 önlemleri!

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgına karşı alınan önlemler kapmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'da harekete geçti. Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili resmi Twitter hasabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, salgına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını söyleyerek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır." ifadesini kullanarak ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini ve tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiklerini ve en önemlisi olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladıklarını bildirdi.

Kğresel sağlık sorunu haline gelen koronavirüsü salgını ile ilgili TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmede bulunduklarını aktaran Bakan Albayrak, Ülkece bu süreci çok rahat şekilde atlatacağımızı. çünkü güçlü bir üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğumuza dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."



