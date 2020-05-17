Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı planı açıklaması

Pandemi sürecinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmayan,işten çıkarılan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar için Hükümet tarafından uygulamaya alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı planı ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli bir tespit geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya üzeriden yapmış olduğu paylaşımda ;

"Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi