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Bakan Albayrak'tan kadro müjdesi! 2 bin kişi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gelir uzmanı, vergi müfettişi ile avukatlar da dahil olmak üzere 2 bin kişiye iş istihdamı sağlanması için yeni kadrolar açılacağını duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 12:19
Bakan Albayrak'tan kadro müjdesi! 2 bin kişi alınacak

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile ilgili yeni planlamalar hakkında bilgiler paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 bin kişiye sağalanacak kadro müjdesini duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesindeki resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Bakan Albayrak 2 bin kişiye kadro açtıklarını belirterek, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. 

Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

Bakan Albayrak'tan kadro müjdesi!

Bakan Berat Albayrak, paylaşımında açmış oldukları kadrolar için yapılacak olan yazılı sınavın 24 Ekim 2020'de olacağını da kaydetti.

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