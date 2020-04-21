Bakan Albayrak'tan tarihi istihdam hamlesi! 1 Milyon Yazılımcı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye yazılım alanında büyük bir kapasite kazandıracak olan yeni istihdam hamlesi ile" ilgili önemli detaylar paylaştı. Çalışmalarını tamamladıkları '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin olarak açıklamada bulunan Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" diye bahsetti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız” ifadelerine yer verirken konuşmasına şu açıklamaları ekledi:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje kapsamında gençlerimize online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayacağız.

Bildiğiniz gibi yazılım sektörü geleceğin değil bugünün en önemli iş alanlarından biri haline geldi. Türkiye bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak.

Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede; sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı anda yürütmek zorunda kalıyor. Ve firmalarımız bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor."

Bakan Albayrak, Türkiye'ye sunmayı planladıkları yazılımcı projeleri ile ilgili detayları da şu sözlerle paylaştı:

"İşte 1 milyon yazılımcı projesi; sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak.

Peki nedir bu 1 milyon yazılımcı projesi? Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.

Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz.

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığınız bu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi, hem de ülkenizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın; birlikte başaracağız.