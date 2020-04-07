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Bakan Albayrak'tan ücretsiz izne çıkanlara müjde! Destek başlatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz inde çıkan vatandaşlarla ilgili bir çalışma başlattıklarını ve kısa bir süre sonra maaş desteği uygulayacaklarını duyurdu.

07 Nisan 2020 Salı 19:11
Bakan Albayrak'tan ücretsiz izne çıkanlara müjde! Destek başlatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunrken önemli bilgilerde paylaştı. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayarak koronavirüs ile mücadelede alınan ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalar uapan Bakan Albayrak, ücretsiz izne çımak zorunda bırakılan vatandaşlara da müjdeli bir haber verdi.

Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" ifadelerini kullanırken düşük gelirli vatandaşlar için de başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Albayrak, konuyla ilgili açıklamasında ise "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak." diye konuştu.

Maliye Bakan Albayrak, ayrıca koronavirüsü salgını nedeniyle iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılma zorunda kalan vatandaşlara da müjdeli bir haber vererek, açıklamasında "Ücretsiz izne çıkanlar için de maaş desteğinde bulunacağız. Bu süreçte 2.3 aileye daha nakdi yardımda bulunacağız" ifadelerine yer verdi.
 

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