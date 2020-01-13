Bakan Albayrak'tan Ülke risk priminde sevindirici haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisininde görülen iyileşmeler ve Ülkenin şuan bulunmuş olduğu risk primleri ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

2018 yılından beri kur ataklarının yaşandığı ekonomide yaklaşık olarak 320 baz puan iyileşme sağladıklarını aktaran Bakan Albayrak, 2019 yılında ekonomide ortaya konulan performans ile birlikte güvenin arttığını kaydetti.

2020 itibarıyla bu durumun daha da ilerilere taşınacağını dile getiren Albayrak, açıklamasında; "2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca Ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştığını da söyledi.