Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi! Gelir seviyesi düşük çiftçilere yeni devlet destekleri verilecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den çiftçilere müjdeli haber geldi. Samsun Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunana Pakdemirli, düşük gelirli çiftçilere destek verileceğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli gelir seviyesi düşük çiftçilere destek paketi hazırlandığı açıkladı. Bilindiği gibi ülkemizde şuanda korona virüs nedeniyle birçok ekonomik sorunlar baş gösteriyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı düşük gelirli çiftçilere ekonomik destek paketiyle yardım edilecek. Bakan Pakdemirli, bu süreçte en büyük şanslarının Anadolu insanının azimli, çalışkan ve girişimci ruhlu olduğuna değindi ve bu süreçte çiftçilerimize gereken yardımın yapılacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli 21. Yy kendileri için çalışma yüzyılı olacağını ve yeni dönemin üretim dönemi olması gerektiğini belirtti.

Bekir Pakdemirli 70 ilde toplam 200 toplantı gerçekleştirerek, çiftçilerle bir araya geldiklerini, bu süreçte sorunları dikkate alarak gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Pakdemirli son olarak Samsun’da çiftçilerle bir araya geldi ve müjdeli haberi verdi. Bakan Pakdemirli’nin açıkladığı destek paketinde şunlar yer aldı:

Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşılması amacıyla; 4 adet Tarım Kredi Kooperatifi marketi açılacak.

7 adet Meteoroloi gözlem istasyonu kurulacak.

Ekonomik durumu zayıf olan 10 aileye 100 ton beyaz şapkalı mantar kompostu dağıtılacak.

Tarımın sultanlarıyla Bal ve Polen üretimi projesi kapsamında 19 Mayıs salı pazarı havza Vezirköprü ilçelerinde kırsal yerlerde yaşayan 60 kadın çiftçiye 10′ ar adet arılı kovan dağıtımı yapılacak.

Vezirköprü ilçesinde 5 adet süpürge dikim evi kurulacak.

Arı Yetiştiricilerine; Ana arı ve ana sütü üretimi için 1.1 Milyon TL Malzeme ve Ekipman Desteği Verilecek.

Pakdemirli, İsrail Sazanı konusuna da değindi ve bu kapsamda kooperatiflerin güçlenmesi adına 1.4 milyon destek verileceğini açıkladı. Bakan, ayrıca manda ıslahında verimliliği arttırmak amacıyla da 1.5 milyon destek paketinin yolda olduğunu duyurdu. Pakdemirli meralardaki verimlilik için 895 ton gübre, yem bitkisi kapsamında da çiftçilere 220 ton yem bitkisi verileceğini açıkladı. Bakan ayrıca 5.000 ton Turşu kapasiteli 2.000 metrekare fabrika için de 1.9 milyon liralık destek verileceğini belirtti.

Bakan Pakdemirli’nin açıkladığı diğer destekler ise şu şekildeydi:

9.000 dekar alanda yapılacak mera ıslah çalışması için 4.1 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Düşük gelirli 100 çiftçiye 100 adet moden sera imkanı sağlanacak.

Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum projesi çerçevesinde 10.8 milyon TL’lik ekipman desteği sağlanacak.

IPARD Hibeleri kapsamında 8. Başvuru yatırım miktarı 53 milyon TL, hibe miktarı 20 milyon TL olmak üzere 10 başvuru alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son 2 yıla bakıldığında Avrupa ülkelerini geride bırakarak 2018 yılında %1.9 olan büyüme oranının %3.3’e çıktığını açıkladı. Bakan Pakdemirli bu kapsamda 350 bin fidanın ekiminin yapılarak kıraç toprakları yeşillendirdiklerini açıkladı. Bakan, ilerleyen süreçte yapacaklarını da duyurdu. Buna göre,

3.3 milyon fidan üretilecek,

Meyve fidanı dikimi yapılacak ve 49 yıllığına köylüye verilecek,

15.000 kafkas sülünü doğaya bırakılacak,

Atakum bölgesinde Şifa ormanı mesire alanı kurulacak,

Düşük gelirli 36 aileye 2.4 milyon kredi ve hibe desteği verilecek,

1 milyon 194 bin metrekare alanda tarıma dayalı sera organize sanayi oluşturulacak,

30 milyon TL’lik destek verilecek,

1.200 kişi bu projeyle iş sahibi olacak.

Bakan Pakdemirli sözlerine 2020 yılında verilen tarım desteklerinin %48’inin verildiği ve 2020 yılı bütçesinin de %54.5’ini bu destek ödemelerine ayırdıklarına belirterek devam etti. Pakdemirli 2017 yılında tarımsal gelirin 189 milyon lira olduğunu yeni hükümet sistemiyle birlikte 2019 yılında 275 milyon lira seviyesine ulaştığını vurguladı. Bakan, ayrıca hasat döneminde doyurucu fiyatlarla üreticiye destek olacaklarını ve hasat döneminde önce fiyatları açıklayacaklarını belirtti. Bakan bazı ürünlerin fiyatlarını da açıkladı. Buna göre;

Yeşil çay 2,90 TL,

Şeker pancar 300 TL,

Ekmekli buğday 1.350 TL,

Arpa 1.100 TL,

Çiğ süt 2.30 TL,

Fındık 17 TL,

Kuru üzüm 10 TL,

A1 kalite kuru incir ise 21 TL’den işlem görecek.

Devlet arazileri üretime açılıyor

Bakan Bekir Pakdemirli hazineye ait atıl arazilerin bedelsiz olarak çiftçiye verilerek üretimin arttırılacağını ve bu kapsamda hem çiftçinin hem de devletin kazanacağını belirtti. Pakdemirli, son 17 yılda gösterilen üstün performansı da vurguladı ve şu maddeleri sıraladı:

Tarımsal hasılat 275 milyar TL seviyesine geldi.

Toplam 565 baraj inşa edildi.

308 milyar tarımsal destek verildi.

6,6 milyon hektar arazi sulamaya açıldı.

200.000 bin kişiye iş imkanı sağlandı.

Tohum ihracı 10 kat arttı.

18 milyar dolar tarımsal ihracat yapıldı ve 5.3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası getirildi.

Bakan Pakdemirli sözlerini çiftçileri ekmeye devam edin, üretim yapmaya ara vermeyin diyerek noktaladı.