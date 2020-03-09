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Bakan Berat ALBAYRAK'tan kritik enflasyon açıklaması!Hedefimizi yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon da, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:52
Bakan Berat ALBAYRAK'tan kritik enflasyon açıklaması!Hedefimizi yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Denizli'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Bu daha başlangıç diyen Bakan Albayrak, "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüzde 8,5'lik enflasyon hedefini bu yıl rahat şekilde yakalayacaklarını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

"SON ÇEYREKTEN DAHA İYİ BİR BÜYÜME GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN"

Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini anlatan Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini de bildirdi. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv, ithalata dayalı eski Türkiye'de, ithalata dayalı tüketim ürünlerini biz taksit yaptırıp uzun taksitli bir şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim ortamı sağlayacağız; artık yok. Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?"

"AYAKLARI YERE SAĞLAM BASAN BİR ÜLKE NOKTASINDAYIZ"

Daha 1,5 sene öncesine kadar "Türkiye battı" yorumlarının yapıldığını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Biz kimseden bir kuruş, bir dolar almadık, işimize baktık. Türkiye'nin kapasitesine, bilançosuna, potansiyeline, tüm bu saldırılara, tweetlere, şunlara bunlara, son 1 yılda 3 seçime rağmen, dünya negatif ayrışırken... Bugün küresel anlamda büyük bir 'Kara Pazartesi' konuşuluyor. Pozitif ayrışan, güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç. Daha da iyi olacak. Son 7 yıldır, ülkemize karşı gerçekleştirilen her saldırıda olduğu gibi, Gezi, 17-25, 15 Temmuz darbe girişimi, terör eylemleri, Suriye, Irak'ta olanlar... Son 1,5 yılda ekonomik operasyonun tamamında ülkemize karşı enformasyon savaşının gerçekleştirildiğini görüyoruz."

Albayrak, AK Parti döneminde çalışana, işçiye, emekliye verilen hakların hiçbir dönemde verilmediğini belirterek, "Biz AK Parti iktidarı olarak milletine borçlu bir devlet teslim aldık ve 17 yılda geldiğimiz nokta da ortada." dedi.

VERGİ AFFI İDDİALARINA CEVAP

"Vergi affı" geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşı ne yapmaya çalışmak? 'Zaten vergi affı geliyor canım...'; yok. Biz ne dedik 'Vergi affı yok.' Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destekler var. Baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Bunları nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama yalan... Bu çerçevede 'Aflar dönemi bitti' demiştik. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu tekzip ediyorum."

Bakan Albayrak, küresel ekonomi ve finans piyasalarının koronavirüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru ilerlediğini ancak Türkiye'de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette konuya yaklaşıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.

Son Güncelleme: 09.03.2020 15:57
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakEnflasyon
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