İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Bakan müjdeyi verdi! 2. faz 1000 tl destek ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konan sosyal yardım destek ödemelerinde 2 milyon 300 bin haneye 1000 tl sosyal yardım 2. faz ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

19 Nisan 2020 Pazar 15:23
Bakan müjdeyi verdi! 2. faz 1000 tl destek ödemeleri başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekonomik istikar kalkanı uygulaması altında başlatılan 1000 TL sosyal yardım ödemelerinde 2.faz ödemelere geçildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde  kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

FAZ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ALINACAK

3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk,  3. Faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 19.04.2020 15:41
Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra ZümrütSosyal ödemeleri2.faz Sosyal ödemeleri2. Faz ödemeleri1000 Tl Sosyal Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez bankasından faiz kararı ve korona önlemleri!
Merkez bankasından faiz kararı ve korona önlemleri!
Altın fiyatlarında son durum! 19 Nisan çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum! 19 Nisan çeyrek altın fiyatları ne kadar?
İç turizm ne zaman düzelecek? Bakan Ersoy tarih verdi
İç turizm ne zaman düzelecek? Bakan Ersoy tarih verdi
BDDK, kredi düzenlemelerinde yeni karar aldı
BDDK, kredi düzenlemelerinde yeni karar aldı
Evde kalan vatandaşlar 5.6 milyar dolar sattı!
Evde kalan vatandaşlar 5.6 milyar dolar sattı!
Sürü yöneticisi çoban destekleme ödemeleri başlıyor
Sürü yöneticisi çoban destekleme ödemeleri başlıyor

Popüler Haberler

E-devlet internet abonelik iptali işlemleri nasıl yapılır? İnternet abonelik iptali artık e-devlet üzerinden yapılacak!
2020 İŞKUR teşvikleri nelerdir? İŞKUR teşvik başvurusu nasıl yapılır?
Apple Watch EKG Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Kimler çalışmaya devam edecek?
Bimde 21 Nisan 2020 Salı günü indirimli aktüel ürünler
Yemin dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yemin yeni sezonda devam edecek mi?
Evden çalışmaya başlayanlara servis ve yemek ücretleri ödenecek mi?
Eczanelerin açılış, kapanış ve güncel çalışma saatleri
60 Ay vadeli masrafsız PTT ihtiyaç kredisi kampanyası
Semt pazarları ne zaman kurulacak? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarı günlerinde değişiklik!
Alef dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Dizide kim kimdir?
PTT İŞKUR işsizlik maaşını nasıl alacağım? PTT şubeleri açılacak mı?
MEB koronavirüs arası ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak?
PTT ücretsiz maske dağıtımı başvuru linki şartları ve başvuru sorgulama
2020 Saç ekimi yaptıranların yorumlarına göre en iyi doktorlar!
Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske nasıl alınır? Hayat Eve Sığar nedir, uygulamanın amacı ne, nasıl çalışıyor? Bilgi topluyor mu?
1500 TL devlet yardımı nasıl alınır? Hangi yardımlar Devlet tarafından 2020 yılında hemen veriliyor?
Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Cumartesi bu hafta dokunulmazlığı aldı?
2020 Elektrik tüketim fatura desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İşsizlik maaşı ödemeleri ayın kaçında, ne zaman hesaba yatar? Işsizlik maaşı hangi gün yatar?
25 Bin TL düşük faizli ve 6 ay ödemesiz esnaf destek korona virüs kredisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.