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Bakan müjdeyi verdi! Hayvancılık destek ödemeleri bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yapmış olduğu açıklamada hayvancılık yapan işletmelere müjdeyi verdi.Çoban desteği kapsamında ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma 15:00
Bakan müjdeyi verdi! Hayvancılık destek ödemeleri bugün yapılıyor

Korona virüs salgın hastalığının ekonomiye verdiği zararın azaltılması devreye alınan ekonomik istikrar kalkanı uygulaması altında hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.04.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliTarım Ve Orman BakanıÇoban Desteği
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