Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Burs ve kredi ödemeleri erken yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere normalde 6-10 haziran tarihleri arasında yapılacak olan burs ve kredi ödemelerinin erken tarihe alınarak Ramazan Bayramı öncesi yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapmış olduğu açıklamada ;

"Sevgili arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık.19 Mayıs'ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak. Bayram sevinciniz daim olsun." dedi

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 00:27