Bakan Pakdemirli duyurdu! Organik gübre desteği ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den pandemi sürecinde zor günler geçiren çiftçileri biraz olsun rahatlacak açıklama geldi. Bakan Pakdemirli,7 ilde 18 bin 892 çiftçiye 14 milyon 481 bin liralık organik ve organomineral gübre desteğinin ödenmesine 15 Mayıs'ta başladıklarını bildirdi.

DEKAR BAŞINA 10 LİRA

İlk kez geçen yıl normal gübre desteğine ek olarak organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerin desteklenmesine başlandığını söyleyen Pakdemirli , amaçlarının Ülke topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi, kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve toprakların ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin ülke kaynaklarından karşılanması olduğunu ve bu kapsamda çiftçilere dekar başına 10 lira ödendiğini kaydetti.