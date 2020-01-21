İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122595
ALTIN
296.307
DOLAR
5.9219
STERLİN
7.7229
EURO
6.5758

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların kullandığı TL kredileri faizlerinde yeni düzenlemeye gidildiğini açıklayarak KOBİ'lerin bundan sonra daha düşük maliyetlerle kredi kullanabilmesine imkan tanınacağını söyledi.

21 Ocak 2020 Salı 13:38
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi

Türk Eximbank tarafından KOBİ'lere sağlanan TL kredilerinde yeni düzenleme yapıldı. Söz konusu yeni düzenleme ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ ve yüksek teknolojili ürün ihracatçılarının kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranının yüzde 7,95 seviyesine çekildiğini açıkladı.

Bakan Pekcan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarında uygulanan  indirimle ile birlikte Türkiye ekonomisindeki düzelmeler ve piyasalara olan etkileri doğrultusunda ihracatçıların Türk Lirası İhracat Kredilerini daha düşük fazi oranlarıyla kullanma mkanı sağlayan yeni düzenleme ile ilgili şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek.”

Türk Eximbank'ın bir önceki yıl sağladığı 44.1 milyar dolar finansman desteğine bu yılda devam edeceğini aktaran Pekcan, indirilen faziler ile birlikte sunulan kredi imkanlarının ihracatçıların rekabet piyasasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekerek açıklamasında, “Söz konusu uygulamanın ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıFaiz IndirimiRuhsar PekcanIhracat Kredi FazileriTürk Eximbank Kredileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı
2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!
2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!
MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi
MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi
Demirören ve OYAK arasındaki büyük anlaşma! Total ve M Oil 450 milyon dolara satıldı
Demirören ve OYAK arasındaki büyük anlaşma! Total ve M Oil 450 milyon dolara satıldı
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı
Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı
Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Ocak Salı ATV yayın akışı var mı yok mu? Edho bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
0.94 konut kredisi oranı ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman, tarih belli mi? Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak, hesaba yattı mı?
Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugünki yaşantınızda neler olacak?
Avlu dizisi başlayacak mı? Dizi oyuncusu Ceren Moray açıkladı!
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölecek mi? Kuryeden kutulabilecek mi?
Sınav koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sınav koleji bursluluk sınavı
Banka kredi sicili nasıl temizlenir? Banka sicili temizlenmesi için yöntemler
Kuaförüm Sensin Erbil Çaylak kimdir? Kuaförüm sensin yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
iPhone değişim programı fiyatları güncellendi! Eski iphoneleri kaça satarım? İşte modeline göre iphone 2. el satış fiyatları
Getir uygulaması nedir? Alışverişe yeni boyut kazandıran Getir'e 38 Milyon dolarlık dev yatırım!
Serenay Sarıkaya'ya Bergen'in hayatı filmi için partner aranıyor
Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
Zemheri dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!
Rise of Empires: Ottoman dizisi konusu ve oyuncuları - Netflix Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisi ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 için başvuru tarihleri belli oldu!
50 M2 dizisi 2. sezon çekilecek mi?
Xiaomi Mi Note 10 fiyatı ve özellikleri neler? Mi Note 10 Türkiye satış fiyatı
Yeni Peugeot 2008 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Tarih belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.