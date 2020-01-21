Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi

Türk Eximbank tarafından KOBİ'lere sağlanan TL kredilerinde yeni düzenleme yapıldı. Söz konusu yeni düzenleme ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ ve yüksek teknolojili ürün ihracatçılarının kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranının yüzde 7,95 seviyesine çekildiğini açıkladı.

Bakan Pekcan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarında uygulanan indirimle ile birlikte Türkiye ekonomisindeki düzelmeler ve piyasalara olan etkileri doğrultusunda ihracatçıların Türk Lirası İhracat Kredilerini daha düşük fazi oranlarıyla kullanma mkanı sağlayan yeni düzenleme ile ilgili şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek.”

Türk Eximbank'ın bir önceki yıl sağladığı 44.1 milyar dolar finansman desteğine bu yılda devam edeceğini aktaran Pekcan, indirilen faziler ile birlikte sunulan kredi imkanlarının ihracatçıların rekabet piyasasına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekerek açıklamasında, “Söz konusu uygulamanın ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.