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Bakan Selçuk açıkladı! Mayıs ayı işsizlik ödemeleri hesaplara geçiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamada Mayıs ayı işsizlik maaşı ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:47
Bakan Selçuk açıkladı! Mayıs ayı işsizlik ödemeleri hesaplara geçiyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ve salgın hastalığın vatandaşa vermiş olduğu ekonomik anlamada zararların telafi için destek ödemeleri sürüyor.

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı.

Zehra Zümrüt Selçuk, “Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık.” dedi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA ÖNEMLİ UYARI: IBAN NUMARALARI 26 NİSAN'A KADAR BİLDİRİLECEK

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı. 

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Mayıs Ayı Işsizlik ödemeleri
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