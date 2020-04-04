İstanbul 10°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

Bakan Selçuk duyurdu! Yoğun bakım tedavi ücretleri iki kat arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsü tedbirlerinde yeni ek önlemler alındığını açıklarken yoğun bakım tedavi ücretlerinin de iki katına çıkardıklarını duyurdu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 11:14
Bakan Selçuk duyurdu! Yoğun bakım tedavi ücretleri iki kat arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlek hakkında yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda birçok iyileştirmelerinde yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleriyle ilgili değişikliğe gidildiğini ve ğcretlerin iki katına çıkarıldığını kaydetti.

SUT'ta yapılan yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında “Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yoğun bakım üniteleri ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamasında “Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni corona virüsü tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece virüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız” dedi.deeğrlendirmesinde bulunurken immün plazma tedavisinin potansiyel tedavilerden biri olduğu ve İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların olduğuna dikkat çekerek söz konusu tedavi yöntemiyle ilgili oluşacak bedelinde yine karşılanacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukÇalışma BakanlığıYoğun Bakım ücretiImmün Plazma Tedavisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 84 yaşındaki bir hasta koronavirüsünü yendi
İzmir'de 84 yaşındaki bir hasta koronavirüsünü yendi
Devlet destekli konut hesabına değişik
Devlet destekli konut hesabına değişik
KOBİ ve esnaf alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi ve desteği sağlanacak
KOBİ ve esnaf alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi ve desteği sağlanacak
TEFE TÜFE oranları Nisan 2020 açıklandı mı? İşte TEFE TÜFE oranları Nisan 2020
TEFE TÜFE oranları Nisan 2020 açıklandı mı? İşte TEFE TÜFE oranları Nisan 2020
TUİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
TUİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Benzinin litresine 14 kuruş indirim yapılmasına karar verildi
Benzinin litresine 14 kuruş indirim yapılmasına karar verildi

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 5 Nisan 2020 Pazar - Burç yorumunuz bugün sizi nasıl yönlendirecek?
Deve dikeni bitkisinasıl kullanılır, nerelerde bulunur? Deve dikeninin faydaları nelerdir?
Facebook otomatik video oynatma özelliği nasıl kapatılır?
IBAN numarası kime ait nasıl öğrenilir? Iban numarasından hesap sahibi adı ve hesap bilgileri bulunabilir mi?
Bugün TVde hangi dizi ve programlar var? 4 Nisan 2020 Cumartesi TV Yayın Akışı ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Modem arayüzüne telefondan nasıl girilir?
20 Yaş altı çalışanlar sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar
Yavru kediler tuvalet için nasıl eğitilmeli?
Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu?
Güvercin dizisi neden yayınlanmıyor? Dizi final mi yaptı? Güvercin dizisi yeni bölümleri ne zaman?
Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası ne kadar para toplandı? Hangi ünlü ne kadar para yardımı yaparak destek verdi
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden neden alındı?
Morpa Kampüs ara tatil için ücretsiz üyelik hediye ediyor!
Maçlar seyircisiz oynanacak maç bilet paraları ne olacak? Maç bileti alanlar bilet paralarını ne zaman iade alacaklar?
Sevdim Seni Bir Kere neden yayınlanmıyor? Dizi yeniden başlayacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman? 5 Nisan ÇGHB 2 yeni bölüm yayınlanacak mı?
1000 TL yardım desteği nasıl ödenecek? Ödemeler evlere nasıl yapılacak?
4 - 5 Nisan 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter açık mı? Haftasonu noterler hizmet verecek mi?
Evde bakım parası alanlar 1000 TL sosyal yardım ödemesi alacak mı? e-Devlet sosyal yardım sorgulama sayfası
Zümrüdüanka Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Ünlü hakkında bilgiler
Trafik sigortası para iadesi nasıl gerçekleşir, iade hesaplaması nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.