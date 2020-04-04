Bakan Selçuk duyurdu! Yoğun bakım tedavi ücretleri iki kat arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlek hakkında yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Bu kapsamda birçok iyileştirmelerinde yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleriyle ilgili değişikliğe gidildiğini ve ğcretlerin iki katına çıkarıldığını kaydetti.

SUT'ta yapılan yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında “Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yoğun bakım üniteleri ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamasında “Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni corona virüsü tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece virüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız” dedi.deeğrlendirmesinde bulunurken immün plazma tedavisinin potansiyel tedavilerden biri olduğu ve İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların olduğuna dikkat çekerek söz konusu tedavi yöntemiyle ilgili oluşacak bedelinde yine karşılanacağını belirtti.