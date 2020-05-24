Bakan Selçuk'tan annelere ödenen doğum yardımı açıklaması

15 mayıs 2015 tarihinde başlayan ve doğum yapan annelere ödenen doğum yardımıyla ilgili olarak önemli bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt paylaştı.

Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını vurgulayan Selçuk, doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret etti.

Selçuk, doğum yardımı ödemelerinin güncel durumuna ilişkin şu verileri paylaştı: "Uygulamanın başladığı Mayıs 2015'ten Nisan 2020 sonuna kadar olan süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 178 bebeğimiz için doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam miktarı 2 milyar 399 milyon 48 bin 395 liraya ulaştı. Ocak-Nisan 2020'yi kapsayan son 4 aylık dönemde yapılan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204 lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek için yardım ödemesi gerçekleştirdik.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en önemli unsuru dinamik nüfus yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek sürdürüyoruz."

DOĞUM YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR?

2015 yılında başlatılan bu uygulamaya göre başvuran annelere, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.