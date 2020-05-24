Bakan Selçuk'tan annelere ödenen doğum yardımı açıklaması

2015 yılında başlayan ve annelere doğum yaptıkları zaman ödenen doğum yardımıyla ilgili olarak, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'tan annelere ödenen doğum yardımı açıklaması
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15 mayıs 2015 tarihinde başlayan ve doğum yapan annelere ödenen doğum yardımıyla ilgili olarak önemli bilgileri  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt paylaştı.

Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni  doğum yapan tüm anneleri kapsadığını vurgulayan Selçuk, doğum yardımı için  başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve  sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret etti.

ÖDENEN TOPLAM MİKTAR 2,5 MİLYAR LİRA'YA YAKLAŞTI

Selçuk, doğum yardımı ödemelerinin güncel durumuna ilişkin şu verileri  paylaştı: "Uygulamanın başladığı Mayıs 2015'ten Nisan 2020 sonuna kadar olan  süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 178 bebeğimiz  için doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam  miktarı 2 milyar 399 milyon 48 bin 395 liraya ulaştı. Ocak-Nisan 2020'yi kapsayan  son 4 aylık dönemde yapılan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204  lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek için yardım ödemesi  gerçekleştirdik.
 Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en önemli unsuru dinamik nüfus  yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu  nedenle Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genişleterek  sürdürüyoruz."

DOĞUM YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR?

2015 yılında başlatılan bu uygulamaya göre başvuran annelere, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve  sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.


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