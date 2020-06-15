Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelliler için hibe desteğine yönelik açıklamada bulundu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamasında, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşları 2014 yılından bu yana desteklediklerini, proje kapsamında 2 bin 291 engellinin kendi işini kurmaları için 96 milyon 944 bin TL hibe desteğinde bulunduklarını belirtti.

50 bin TL olarak başlatılan engelli hibe desteğinin 65 bin TL’ye çıkarıldığına değinen Bakan Selçuk, hibeden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlarının en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Bakan Selçuk açıklamasına şu sözlerle devam etti:

‘’Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, iş ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak teknolojileri korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Verdiğimiz hibe destekleriyle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi.