Bakanlık açıkladı! Deprem bölgesinde 3 ay süreli mücbir sebep hali

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında bölgelerde 3 ay 'mücbir sebep hali' ilan edilmesi kararı alnıdığını açıkaldı. Bakanlık tarafından açıklana bildiride iki kentteki vergi mükelleflerinin vergi borçlarının ve motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmış olduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından deprem felaketi nedeniyle alınan karar ilişkin verilen bilgilerde her iki ilde bulunan vergi mükelleflerinin, 24 Ocak tarihi itibariyle 3 ay Vergi Usul Kanunu kapsamı uyarınca mücbir sebep hali olduğu kesinlik kazanmış olduğu yönünde alınan ilan neticesinde şöyle denildi:

"Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Elazığ ve Malatya'da vergi mükelleflerinin vergi borçlarının da gerekli şartlar dahilinde her hangi bir faize gerek duyulmadan 24 ay süreyle taksitlendirileceği vurgulanarak, "Depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür" ifadelerine yer verildi.