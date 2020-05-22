Bakanlık bayram öncesi marketlerde fiyat denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı yaklaşan Ramazan Bayramını fırsat bilip bazı ürünlerde fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için 81 İl'de eş zamanlı fiyat denetimi yaptı.Marketlerdeki ürünlerin fiyatları titizlikle incelendi.

Denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek. Kurul, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilen işletmelere 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara da 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulayabilecek.

Yapılan denetimler ile serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamak, tüketicileri korumak ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele etmek amaçlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 21:55