Bakanlık duyurdu! Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önceden alınan kararla birlikte 5 Haziran tarihinde yapılması planlanan Mayıs ayı işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödenekleri alınan yeni bir kararla erkene alınmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugünden itibaren ödemeye başlayacağız.” ifadelerini kullanırken söz konusu ödemelerin 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca ödemelerin bugünden itibaren ödenekten faydalanan vatandaşların T.C kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını belirtirken, hak sahiplerinin bugün ödemeleri almaları bekleniyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamı süresi boyunca sosyal mesafeyi korumak ve vatandaşların evlerinden daha az çıkmalarını sağlamak amacıyla söz konusu ödemelerin başvuru sürecinde kendilerine bildirilen banka hesaplarına aktarılacağını söyleyen Bakan Selçuk, sistem üzerinde IBAN bilgileri bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubeleri üzerinden ödemelerini tahsil edebilecekelrini hatırlatarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:32