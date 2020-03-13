betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95608
ALTIN
320.804
DOLAR
6.2881
STERLİN
7.9199
EURO
7.0298

Bakanlık, etanol talebinde harekete geçti; 3 ay askıya alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alınan koronavirüsü tedbirleri kapsamında, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunu 3 ay askıya aldığını duyurdu. Bakan Varank, böylelikle rafinelerin etanol taleplerini azaltarak kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacını karşılanacağını açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 11:36
Bakanlık, etanol talebinde harekete geçti; 3 ay askıya alındı

Dün Beştepe'de düzenlenen zirveye katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüsü salgınına karşı alınacak tedbirler doğrultusunda stratejik bir adım attı. Bakanlık, toplantının ardından artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) bir talepte bulundu. EPDK ise Bakanlıktan gelen talebi değerlendirerek benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya alınması kararını aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ortaklaşa alınan bu kararla birlikte benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüse karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ye çok teşekkür ediyoruz."

Bakan Varank, Türkiye'de ki tüm üreticilerle görüşerek sorunu tüm taraflarla masaya yatırdıklarını ve EPDK'nin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldığını vurgulayarak son yapılan düzenlemeyle hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretiminin artacağını hem de fiyat spekülasyonlarının önüne geçileceğini kaydetti.
 

Anahtar Kelimeler:
EpgisSanayi BakanlığıEtanolKolonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzini de vurdu; Büyük indirim geliyor!
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzini de vurdu; Büyük indirim geliyor!
Doğalgaz tarife fiyatlarında yüzde 30 indirim beklentisi!
Doğalgaz tarife fiyatlarında yüzde 30 indirim beklentisi!
Maske, dezenfektan ve kolonyada fiyat artışı! Corona virüsü nedeniyle fırsatçılar iş başında
Maske, dezenfektan ve kolonyada fiyat artışı! Corona virüsü nedeniyle fırsatçılar iş başında
Ziraat Bankası maaşını bankadan alan emeklilere özel konut kredisi faizi
Ziraat Bankası maaşını bankadan alan emeklilere özel konut kredisi faizi
Bitcoin ve Altın fiyatlarında sert düşüş!
Bitcoin ve Altın fiyatlarında sert düşüş!
Maliye Bakanlığı, haksız fiyat zamlarını takibe aldı
Maliye Bakanlığı, haksız fiyat zamlarını takibe aldı

Popüler Haberler

Diplomamı kaybettim ne yapabilirim? Kaybolan diploma nereden nasıl çıkarılır?
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Özel Hastanelerde ayrıntılı ultrason fiyatları 2020
Aşevi Yardımı nereden nasıl alınır? Aşevi yardımı almak için başvuru şartları
Survivor Evrim yarışmadan ayrılacak mı? Sakatlanan Evrim yarışmaya devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?
İran ve Irak 'ta görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Korona virüsü aşısı bulundu mu? Virüse çare bulundu mu? Korona virüsü aşısı ne zaman çıkacak? İsrail ve İran 'dan yapılan son dakika açıklamaları
Korona Virüsü nedeni ile asker alımları durdurulacak mı? Bedelli askerlik alımları duracak mı?
Uzaktan ve evden eğitim nasıl olacak? Dersler nereden nasıl takip edilecek? Uzaktan eğitim için öğrencilere 3 GB internet
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 13 Mart Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni 13 Mart Cuma Mesajları 2020
Hostes olmak için ne okumalı? Hostes olmak için gerekli şartlar
Kabin amiri nasıl olunur? Kabin amiri olmak için aranan şartlar
2020 Fen liseleri giriş taban puanları
2020 KPSS sınavında çıkabilecek muhtemel genel kültür soru örnekleri
Çekirge istilası nedir? Çin ve Hindistanda görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
Corona virüs kaç derecede ölüyor? Corona virüs bitecek mi? Nereden nasıl yayıldı?
Bein Sports şifresiz maç yayını yapacak mı? GS - BJK derbisi ve diğer maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Acun Exatlon Challenge ne zaman başlıyor? Yarışmacıları kimler? Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.