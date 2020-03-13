Bakanlık, etanol talebinde harekete geçti; 3 ay askıya alındı

Dün Beştepe'de düzenlenen zirveye katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüsü salgınına karşı alınacak tedbirler doğrultusunda stratejik bir adım attı. Bakanlık, toplantının ardından artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) bir talepte bulundu. EPDK ise Bakanlıktan gelen talebi değerlendirerek benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran'a kadar askıya alınması kararını aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ortaklaşa alınan bu kararla birlikte benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüse karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ye çok teşekkür ediyoruz."

Bakan Varank, Türkiye'de ki tüm üreticilerle görüşerek sorunu tüm taraflarla masaya yatırdıklarını ve EPDK'nin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldığını vurgulayarak son yapılan düzenlemeyle hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretiminin artacağını hem de fiyat spekülasyonlarının önüne geçileceğini kaydetti.

