Bakanlık, hileli gıdada denetim seferberliği başlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 7 bin denetçi ile birlikte 81 ilde 6 gün sürecek olan ürün bazlı gıda denetimlerini başlatıldığını açıkladı. Söz konusu bildirimlerle ilgili de WhatsApp şikayet hattı açılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, denetimler sonucunda vatandaşa kötü ürün yedirenler hakkında büyük cezalar yazılacağını da aktardı.

Bakan Pakdemirli söz konusu denetimlerin denetimcilerle birlikte bugünden itibaren başlatıldığının altını çizerek konuyla ilgili, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız." diye konuştu.

6 gün sürecek olan denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak be süt ve süt ürünleri ilk denetime giren ürünler olacak. Et ve üt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünlerinde denetimden geçeceği uygılamada kapsamında, arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar gibi ürünler peş peşe denetlenecek.

Bakanlığın ön gördüğü denetimler ile ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla bakanlık tarafından büyük bir titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, uygunsuz ürün tespit eden vatandaşların ayrıca tüketici ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattına da başvuru yapabileceklerini belirtti.

Bakanlık tarafından hazırlanan kanun taslağında ise taklit veya tahşiş ürün yespiti yapılmış ürünleri satanlar hakkında 2 yıl içinde filin tekrarı durumunda 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin lira para cezaları öngörülüyor. İlgili tarafların görüşlerinin alındığı taslağa kısa süre içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.