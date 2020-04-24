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Bakanlık ramazan ayı yardımları için harekete geçti! Kaynak aktarımı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için harekete geçti. Bu kapsamda toplam 176 milyon lira kaynak aktarımı sağlandı.

24 Nisan 2020 Cuma 13:49
Bakanlık ramazan ayı yardımları için harekete geçti! Kaynak aktarımı yapıldı

Hükümet gelen mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahiblerine yardım için hareket geçti.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamaya göre ihtiyaç sahipleri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıflarına toplam 176.440.119 lira tutarında ilave kaynak aktarıldığını açıkladı.

Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, “Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV Vakıfları titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” dedi.

“KOVİD-19 NEDENİYLE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYANLAR DA YARARLANACAK”

SYDV tarafından ulaştırılan yardımlardan kimlerin yararlanacağının detayını paylaşan Bakan Selçuk, “Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğini söyledi.

“YIL BOYUNCA AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerimizin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 24.04.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ayı Yardımları
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