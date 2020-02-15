Bakanlık'tan kamuoyu açıklaması! Gıdalı üründe hile yapan 74 firma ve 99 ürünü ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 74 firma ürünlerinde yapılan kontroller sonucunda firmalara ait 99 üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası gereğince bu bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının hükme bağlandığı hatırlatılarak Bakanlık bu ürünleri hangileri olduğunu açıkladı.



Yapılan çalışmalar kapsamında ve laboratuvar sonuçları dikkate alınarak taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında süzme çiçek balı, alkollü ve alkolsüz içecekler, bitkisel yağ ve margarin, çikolata, et ve süt ürünlerinin yer aldığı ürünler ile firma ve üretim yerleri liste halinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştığı taklit ve tağşiş ürün üreten firmalar ise şöyle:

- Güven Bar Restaurant-Ordu.

- Doruk Gıda İmalat ve Paketleme-Avcılar.

- Özmertler Mobilya Ambalaj Temz.Gıda Teks.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. Adıyaman.

- MKD Fonksiyonel Ürünler Gıda Medikal ve Kozmetik İç ve Dış Tic Ltd. Şti. Avcılar.

- Global Enerji İçecekleri -Beylikdüzü.

- Pars Fonksiyonel Enerji İçecekleri Gıda Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece.

- Hünkar Bal - Çankaya.

- Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti./Selçuk-İzmir.

- Okan Gıda Üretim Pazarlama- Bayrampaşa/İstanbul.

- Agen Çay Pazarlama- Akçaabat/Trabzon.

- Gap Çay Gıda San. İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Sarıçam/Adana.

- Başar Çay Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Tekkeköy/Samsun.

- Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri- Beylikdüzü/İstanbul.

- Değirmencioğlu Çay Paketleme Gıda Pazarlama Arsin/Trabzon.

- Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi-Tekkeköy-Samsun.

- Uğur Sertkaya Albatros Market - Denizli.

- Soliya Gıda İnşaat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Torbalı/İzmir.

- Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Orhangazi/Bursa.

- Seyyar Manav- Cesim Şen- Nazilli/Aydın.

- Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

- Kardelen Tarım Ürün. Gıda Mad. Tem. Malz. ve Konf. Koz. İtr. Top. Paz. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.(Yenimahalle/Ankara)

- Alba Ticaret (Selendi/Manisa) Özışıl Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Efeler/ Aydın

- E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Efeler/Aydın

- Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ayvalık/Balıkesir

- Yağmur Gıda -Bünyamin Saltık (Çanakkale)

- Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

- Yağmur Gıda -Bünyamin Saltık (Çanakkale)

- Dağıtıcı: Buzzer İçecek Paz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayraklı/İzmir

- Üretici: Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir.

- Mehmet Yasin Kuruçimen Bahçelievler/İstanbul.

- Sofram Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Çatalca/İstanbul.

- Göçmez Gıda-Engin Göçmez- Esenyurt/İstanbul.

- Tama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Merkez Kağıthane/İSTANBUL.

- Medine Et ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti. Kocasinan/KAYSERİ.

- Kardeşler Lokantası (Kardeşler Pide-Döner) Merkez/AMASYA.

- Altınyayla Kasabı-Ertuğrul ATALAY Kocasinan/KAYSERİ.

- Dostlar Kasabı-Cemal ALKAN Kocasinan/KAYSERİ.

- Dörtyol Şarküteri-Mustafa ÖZÇEKİÇ Kocasinan/KAYSERİ.

- Sönmez Kasabı-Mehmet SÖNMEZ Kocasinan/KAYSERİ.

- Çizmeli Et ve Et Ürünleri Ür. Paz. İnş. Nak. Tarım ve Hayvancılık İth. İhr. Ltd. Şti. Kocasinan/KAYSERİ.

- Eylül Pide ve Lahmacun SalonuAziz YURDUNUSEVEN Merkez/AMASYA.

- Tadım Kafeterya- Hüseyin SEKMEN Ünye/ORDU.

- Ceylanlar İth. İhr. Et Gıda ve Hayv. Ür. San ve Tic. Ltd. Şti. Esenyurt/İSTANBUL.

- Asil Et Gıda Hayvancılık Tic. Ltd. Şti. Seyhan/ADANA.

- Akşehir Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Akşehir/Konya.

- Çorum Et-Sedat TÜR Sungurlu/ÇORUM.

- Meşhur Köfteci Deli Mehmet'in Yeri-Oğuzhan COŞKUN merkez ÇORUM.

- Salih Sucukları-Salih Sucukları Et ve Et Ürünleri Gıda Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti. Sungurlu/ÇORUM.

- Sun-Et Hayvancılık Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sungurlu/ÇORUM.

- Veha Et Ürünleri-Hacer KEYVAN Sungurlu/ÇORUM.

- Dora Et-Sadun DORA Seyhan/ADANA.

- Emir Et ve Et Ürünleri TicaretiHüseyin SAKLI Seyhan/ADANA.

- Servet Et-Nevzat ERGİNDAĞ Ümraniye/İSTANBUL.

- Hacı Usta Kebap ve Lahmacun SalonuMahmut AKARSU Çukurova/ADANA.

- Uludağlar Tar. Hay. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Sarıçam/ADANA.

- Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. Suruç/ŞANLIURFA.

- Dorak Gıda İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA

- Kayabey Süt ve Süt ÜrünleriFerat KAYMAKÇIOĞLU Karatay /KONYA.

- Sütçü Murat Tur. Gıda Org. San. Tic. Ltd. Şti. Edremit/VAN.

- Sütsa Hakkı YALLIOĞLU Kepez/ANTALYA.

- Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Düzce Seferihisar - İzmir.

- Boyraz Yöresel Ürünler - Burak Boyraz TOKAT.

- Adapey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA.

- Atraflar Tarım Hay. İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Çaycuma /ZONGULDAK.

- Balat Yöresel Ürünler. Kırmızılar Tur. Tes. Tic. Ltd. Şti. Bakacakkadı Beldesi/ ZONGULDAK. KDZ

- Ereğli Osmanlı Süt Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli /ZONGULDAK.

- Hafize Ana Köy ÜrünleriSerkan Erişoğlu Bakacakkadı /ZONGULDAK.

- ŞİFA SÜT ÜRÜNLERİ-Şahin KOYUNCU Düzce Seferihisar - İzmir.

- Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Belevi Beldesi Selçuk - İzmir.

- Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Altınova Kepez Antalya.

- Aktif Farma Kimya Ticaret Limited Şirketi Ümraniye/İSTANBUL.

- Naturals Bitkisel ÜrünlerRemzi DURAK/ Derince/KOCAELİ.

- Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İzmit/KOCAELİ.

- Lokman Aktar Şifalı Bitkiler Gıda Takv. Akt. Bah. Bitk. Yağ Tic. Enver Polat Merkez/AFYON.

- Şahımerdan Bitkisel Ürünler İmalatı-Sezayi SAVAŞ Akdeniz/MERSİN.

- Şehzade Çerez-İrfan DİNÇER Saruhanlı/Manisa. Ötüken Ticaret - Sedat OMUZUBOZLU Etimesgut/ANKARA.

- Satış Yeri: Waden SağlıkVeysi DENLİ Artuklu/MARDİN. Sidra Gıda İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti./ İzmit/KOCAELİ.

- Satış yeri: Bahar BitkiselMehmet ÇIRAK Konyaaltı/ANTALYA"