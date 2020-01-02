Bakanlıktan poşet fiyatı açıklaması; 2020'de fiyatlar sabit tutulacak

1 Ocak 2019'da uygulanmaya başlayan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geriz kazanım payı tutarları doğrultusunda alınması öngörülen poşet ücretleri 25 kuruş olarak kabul edilmişti.

Söz konusu uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azalma gözterdi. 2020 yılı için poşet ücretlerine zam yapılacağı ve 25 kuruştan satılan poşetlerin 30 kuruş olduğu yönünde ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uygulamada her hangi bir değişiklik olmadığı ve poşetlerin 2020 yılında da 25 kuruştan satılamaya devam edeceğini bildirdi.

Bu değerlendirmeler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 31 Aralık 2019 tarihli Bakan oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Esasların 10'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 2020 yılında da satış noktalarında tüketicilere verilen plastik poşetler ile ilgili kararın onaylandığı belirtildiği açıklamasında "2020 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak 2020 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz." şeklinde değiştirilerek Resmi Gazetede yayımlandığı ve yürürlüğe konulduğu kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklmada ayrıca aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştüğü ve 2019 yılı Aralık ayından itibaren ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildiği belirtilerek, plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önlenmesi ile yaklaşık 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildiği aktarıldı.



