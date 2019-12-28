Banka Borcu ödenmezse hapis cezası çıkar mı, ne olur?

Banka borcunun ödenmemesi halinde, bankalar yasal bir süreç uygulamaktadır. Bu süreçte, ilk ay nakit avans kullanımı kısıtlanır. İkinci ayda ise kartınız alışverişe kapatılmaktadır. Sonraki süreçte ise kredi kartı için yasal süreç başlatılır.

Borcun 90 günlük gecikmesinde banka, borçlu olan kişi için yasal takip başlatmaktadır. Yasal takibin ardından borç hala ödenmiyorsa, banka hukukçuları borcun yapılandırılmasını sağlamak için borçlu ile iletişim kurar. Bankanın borç yapılandırma teklifini reddetmeniz ve ödeme yapmamanız halinde bu kez icra takibine başvurulacaktır.

Borcunuzu yapılandırmanız halinde ise taksitlerinizi eskiye göre daha düzenli bir şekilde ödemeniz gerekecektir. Bu plana uymadığınızda borcunuza faiz uygulanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kredi kartı borcu ödenmezse eve icra gelir mi?

Ancak banka borcunuzun ödenmemesi halinde hapis cezası almak hukuksal açıdan mümkün olmamaktadır.

Yasal sürecin tamamlanmasının borç hala ödenmemişse, eve icra gönderilebilmektedir. Ancak devletin yapmış olduğu yeni düzenlemeler, borçluların bir nebze içini rahatlatmaktadır. Artık eskiden olduğu gibi icradan dolayı evde kullanılan temel malzemelerin haczedilmesi mümkün olmamaktadır.

Bu uygulamanın en önemli amacı, insanları temel ihtiyaçları olan eşyaları kullanım hakkından mahrum etmemektir. Bunun dışında SGK kapsamında çalışan biriyseniz, maaşınızın 4’te 1’ine haciz konulabilmektir.

Hangi durumlarda borçluya hapis cezası verilir?

Bankaya olan borçtan dolayı hapis cezası almamak için, üzerinize kayıtlı mal olmaması gerekir. Bunun için icra müdürlüklerinde verilen formu doldurarak, herhangi bir mala sahip olmadığınızı beyan etmeniz yeterlidir.

Bunun yanında kesinlikle avukata taahhütname vermemeniz gerekir. Avukat ile birlikte icra kalemlerinde vereceğiniz taahhüt sonrasında borcunuzu ödememeniz halinde, 3 aya kadar hapis cezası almanız mümkündür.