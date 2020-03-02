Banka EFT ve Havale ücretleri en yüksek ve en düşük ne kadar oldu?

Yeni alınan bir kararla bankaların aldığı ücretlere ve komisyonlara sınırlama getirildi. 02.03.2020 tarihinde alınan kararla birlikte intenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden yapılan eft ve havale işlemleri için 1000 TL’ye kadar tutarlar için 1 TL, 1000 TL’nin üzerindeki işlemler için 2 TL işlem ücreti alınacak.

Bu kararla birlikte bireysel ve ticari müşterilerden bankaların aldığı komisyon, masraf ve ücretlerde indirim yapıldı. 2400 olan sayı 51’e düşürülürken, tüketiciler için alınan işlem ücretleri sayısı ise 20’den 16’ya düşürüldü. Bu işlemlerden alınan ücretler 3 de 1’den 6’da 1 oranında düşürüldü.

Kart Maliyeti Haricinde Senede 2 Kez Kart Yenileme Hakkı Olacak

EFT ve havale ücretlerine dair olarak bankalar tarafından müşterilere bildirimler gönderilmeye başlandı. EFT ve havale işlemlerinde bankadan bankaya değişiklik gösteren ücretlerde intenet ve mobil bankacılık masraf sınırı 1 TL oldu. ATM’den yapılan işlemlerde ise 2 TL işlem bedeli alınacak. Ayrıca bankaların başka işlemlerinde ve banka şubelerinden yapılan işlemlerde ise 5 TL ücret alınacak. Buna göre yapılan işlemlerden alınacak masraf bedelleri şu şekilde oldu:

- 1000 TL’ye kadar olan işlemlerde 2 TL

- 1000 TL ve 50.000 TL arasında 5 TL

- 50.000 TL üzerinde ise 10 TL

EFT ücretleri 1.000 TL’ye kadar 1.000 – 50.000 TL 50.000 TL ve üzeri Mobil 1 TL 2 TL 25 TL İntenet 1 TL 2 TL 25 TL Düzenli Ödeme 1 TL 2 TL 25 TL ATM 2 TL 5 TL 50 TL Şube / Diğer 5 TL 10 TL 100 TL

Kredi kartı kaybolduğunda yada çalındığında artık sadece kart maliyeti alınabilecek. Kart yenileme senede 2 kez yapılabilecek.