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Banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar

Bankalara kredi başvurularında bulunan müşteriler banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Türkiye'de yasal olarak hizmet veren ve kredi veren kurumlar.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:09
Banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar

Bankalara kredi başvurularında ret yanıtı alan pek çok kişi de banka dışında kredi alabilecekleri kuru ve kuruluşları araştırıyor. Banka dışındaki bazı kurumlar da gerekli prosedürleri sağlayan kişilere ödemelerde bulunurlar. Bankalardan kredi alamadıysanız ve kredi notunuz düşükse senetle kredi veren kurumlarla işlem yapabilirsiniz. Bu kapsamda ihtiyacınıza bağlı olarak teminatlı veya teminatsız nakdi kaynak oluşturabilirsiniz. Başvuru sahibi; 18 yaşından büyük olması ve ipoteği bulunması şartlarıyla kredi alabilirler.

Banka dışında nasıl kredi alınır?

Bireysel ihtiyaç, taşıt veya konut kredileri olmak üzere üç temel kredi paketi müşteriye sunulur. Bu krediler bankanın belirlediği prosedürlere uygun olmak şartıyla müşterilere verilir. Bu politikalar arasında ilk sırayı kredi notu ve kredi sicili üstlenmektedir. Bankaların dışında kredi veren kurumlar düşünüldüğündeyse senetle kredi ve faktöring firmalarının sağladığı ticari krediler öne çıkıyor.

Senetle para veren faktöring firmaları

Türkiye’de yasal hizmetler veren, çek ve senet işlemlerini kırabilmek için kullanılan ve bankalardan kredi alamayanlar için hizmet veren kurumlar olan faktöring firmaları ipotekleri olması veya ticari firmaları olması halinde kredi verirler. İpoteğinizi vererek kredi başvurusu yapabilirsiniz.  Verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değeri hesaplanır ve buna göre 60-72 ay vadeli kredi verilir. 100 bin TL’lik ekspertiz değeri olan taşınmazlar için ortalama 35.000-50.000 TL arası kredi alınabilir.

Son Güncelleme: 11.01.2020 09:09
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