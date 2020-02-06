İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123460
ALTIN
301.296
DOLAR
5.9849
STERLİN
7.7664
EURO
6.5820

Banka hesabı olanlar dikkat! 10 yıl hareket görmeyen hesaplar zaman aşımına uğruyor

Bankalarda bulunan hesap, mevduat, katılım fonu, emanetlerle ilgili hak sahipleri hesapları son işlem tarihi baz alınarak 10 yıl işlem görmediği takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği açıklandı.

06 Şubat 2020 Perşembe 13:47
Banka hesabı olanlar dikkat! 10 yıl hareket görmeyen hesaplar zaman aşımına uğruyor

Bankacılık Kanunu'nu gereğince bankalar nezdinde bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar gibi hesaplarda hak sahibinin en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde hesap hareketi olmayan hesaplar zaman aşımı işlemi görerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği açıklandı.

TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bankacılık kanunu'nda yer alan 62'nci madde uyarınca ve maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğe göre söz konusu hesapların listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları TMSF'ye devredilecektir. Hesap sahipleri, zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilir." "2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor" 

Anahtar Kelimeler:
Banka HesabıIşlem Görmeyen HesapHesap HareketleriTMSF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama
Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!
Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!
THY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başlatıldı
THY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başlatıldı
Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam! Avrasya Tüneli geçiş ücreti fiyatları
Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam! Avrasya Tüneli geçiş ücreti fiyatları
2020 Kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu
2020 Kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı

Popüler Haberler

Xenon far nedir? Xenon far yasak mıdır, cezası var mıdır? Xenon far muayeneden vizeden geçer mi?
Araçlarda bebek koltuğu bulundurmak zorunlu mu? Çocuk koltuğu bulundurmama cezası nedir? Bebek koltuğu yaş sınırı kaçtır, kaç yaşına kadar zorunlu?
Alkolmetre üflenmezse ne olur, alkolmetre üflememe cezası nedir? Alkolmetre üflememe cezasına nasıl ve nereden itiraz edilir?
SRC belgesi olmadan, SRC'siz araç kullanmanın cezası nedir, kaç paradır, ne kadardır, ceza puanı kaçtır? SRC'siz araç kullanma cezası
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Apartmanda, gece, inşaatta gürültü yapmanın cezası nedir? Gürültü yapanlar nereye nasıl şikayet edilir? Komşum gürültü yapıyor nereye nasıl şikayet edebilirim?
Karayolları kantara girmeme cezası nedir, ne kadardır, kaç paradır? Kantara hangi araçlar girmek zorundadır?
2020 Banka çalışanı maaşları ne kadar? 2020 Bankacı maaş miktarları
Devletten ikiz ve üçüz doğan bebekler için doğum yardımı desteği
Blockchain nedir? Blockchain yatırımcılığı nasıl yapılır?
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
A101 6 Şubat Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta hangi kategoriler öne çıkacak?
Çagla Altunkaya kimdir? Acun’un yeni sevgilisi hakkında bilgiler
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Bekçilik alımı şartları neler? 2020 bekçi alımları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Vakıfbank kredi kartı borç yapılandırma kredisi şartları ve oranları
Yüz şekline göre kaş modeli seçimi önerileri
Annelik Suçu dizisi ne zaman yayınlanacak? Annelik Suçu dizisi konusu ve oyuncuları
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için çeşitli püf noktaları
2020 Su Aboneliği için istenen evraklar ve depozito ücreti bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.