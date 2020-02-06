Banka hesabı olanlar dikkat! 10 yıl hareket görmeyen hesaplar zaman aşımına uğruyor

Bankacılık Kanunu'nu gereğince bankalar nezdinde bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar gibi hesaplarda hak sahibinin en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde hesap hareketi olmayan hesaplar zaman aşımı işlemi görerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği açıklandı.

TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bankacılık kanunu'nda yer alan 62'nci madde uyarınca ve maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğe göre söz konusu hesapların listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları TMSF'ye devredilecektir. Hesap sahipleri, zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilir." "2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor"