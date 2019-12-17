Banka kara liste sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Banka kara listeleri, vatandaşların yaptıkları ödemeleri, geciken ve yapılmayan ödemeleri gibi bankadaki sicilinizi yansıtan listelerdir. Kırmızı kalem olarak da anılan kara listeler, bankalardan kredi çekme gibi işlemlerde denetimden geçen unsurlardandır. Çektiğiniz krediyi 3 ay ödemez ve davalık olursanız bu durumdan siciliniz etkilenir ve kara listeye alınırsınız. Bankada kara listede olup olmadığınızı https://www.findeks.com sitesinden öğrenebilirsiniz. Bu site aracılığıyla sicilinizi takip edebilir, borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda kara listede olup olmadığınızı kredi notunuzdan da öğrenebilirsiniz.

Banka Kara Liste Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bankaya yapmanız gereken ödemeleri düzenli olarak yapmadığınız takdirde kredi notunuz düşer. Kredi notunuzun düşmemesi için ödemelerinizi günü gününe yapmanız gerekmektedir. Banka borçlarının zamanında ödenememesi gibi bir durum söz konusu olduğunda bu durumun banka yetkilileri ile görüşülmesi ve borçların yapılandırılması talep edilebilmektedir.

Kredili ürünler kapsamında yapılan ödemeler Merkez Bankası tarafından kayıt edilmektedir. Findeks kapsamında depolanan veriler bütün bankalar ile paylaşılır. Bu yüzden herhangi bir banka üzerinde yasal takibe alınması durumunda bu durumu diğer tüm bankalar da görebilmektedir. Bu yüzden bankalar daha önceden yasal takibe alınmış olan müşterilere kredi verirken temkinli yaklaşacaktır. Aşağıdaki kısımda banka sicil kayıtlarının kontrol edilmesi için kullanılabilecek bir yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemde Merkez Bankası kara liste sorgulama işlemleri görüntülenebilmektedir.

Findeks.com adresi aracılığıyla sorgulama

Bankalar aracılığıyla sorgulama

Bankalar aracılığıyla findeks raporlarını sorgulama

Kara Listede Olunup Olunmadığı Nasıl Öğrenilir?

Bankaların kara listesinde olunup olunmadığının öğrenilmesi için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Findeks üzerinden sorgulama yapılmasıdır. Findeks üzerinden sorgulama yapılabilmesi için 10 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Bankalar kapsamında herhangi bir borç bulunması halinde risk raporunun 10 TL ücret karşılığında satın alınması ardından “1 Adet Finansal Uyarınız Var” bildirimi görülecektir. Bu bildirime basılarak uyarı hakkındaki ayrıntılar görüntülenebilmektedir.

Ayrıca bu rapor bünyesinde bankalardan kullanılan kredili ürün sayıları, borç oranları ve toplam limit gibi pek çok bilgi görüntülenebilmektedir. Rapordaki yeşil bilgiler zamanında yapılan ödemeleri kırmızılar ise gecikmeli yapılan ödemeleri göstermektedir.

Üst üste 3 aydan daha çok gecikmeli ödeme yapılması halinde kredi notuna bakılması gerekmektedir. Kredi notunun da çok ciddi anlamda düşmüş olması halinde kara listede olunması ihtimali de yükselmektedir.

Banka Ücretsiz Kara Liste Sorgulama

Findeks’e ücret ödenmeden sorgulama yapılması isteniyorsa bankalar aracılığı ile de kara liste sorgulaması yapılabilmektedir. Bankalar direkt olarak sorgulama imkanı vermeseler bile, sorgulama işlemi deneyerek yapılabilmektedir. Yasal takip kapsamında bir borç olması halinde genellikle yapılan kredi başvuruları reddedilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir bankaya gidilerek kredi başvurusunda bulunulması, kara listede olunup olunmadığının öğrenilmesi için yeterli olacaktır.

Aşağıdaki kısımda bankanın müşterisi olunmasa bile kredi başvurusunda bulunulabilecek bankalar sıralanmıştır.

Ziraat Bankası,

Halkbank,

VakıfBank,

Türkiye İş Bankası,

Yapı Kredi Bankası,

Garanti BBVA

Kara Listeden Nasıl Çıkılır?

Kara listeden çıkılabilmesi için öncelikle bankalarda gecikmeye giren borçların ödenmesi gerekmektedir. Bu borçların ödenmesine rağmen eğer halen kara listeden çıkılmadıysa, kredi kartlarının devamlı olarak kullanılmaya devam etmesi gerekmektedir. Elbette bu kartların ödemelerinin de düzenli şekilde yapılması gerekmektedir. Kara listede olunması ve kredi kartına sahip olunmaması durumunda bloke teminatlı kredi kartları için başvuru yapılması ve bu kartların kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde zamanla kara listeden çıkış yapılacaktır.