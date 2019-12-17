İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110575
ALTIN
280.681
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7400
EURO
6.5790

Banka kara liste sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Günümüzde bankacılık hizmetlerinden faydalanan ve borçlarını zamanında ödemeyen müşteriler kara listeye alınmaktadır. Kara listeye alınan müşteriler bankacılık işlemlerini de sağlıklı şekilde gerçekleştirememektedirler. Borçlarını zamanında ödemeyen müşteriler "banka kara liste sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını internet üzerinde araştırıyorlar. İşte kara liste sorgulama hakkındaki ayrıntılar...

17 Aralık 2019 Salı 15:28
Banka kara liste sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Banka kara listeleri, vatandaşların yaptıkları ödemeleri, geciken ve yapılmayan ödemeleri gibi bankadaki sicilinizi yansıtan listelerdir. Kırmızı kalem olarak da anılan kara listeler, bankalardan kredi çekme gibi işlemlerde  denetimden geçen unsurlardandır. Çektiğiniz krediyi 3 ay ödemez ve davalık olursanız bu durumdan siciliniz etkilenir ve kara listeye alınırsınız. Bankada kara listede olup olmadığınızı https://www.findeks.com sitesinden öğrenebilirsiniz. Bu site aracılığıyla sicilinizi takip edebilir, borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda kara listede olup olmadığınızı kredi notunuzdan da öğrenebilirsiniz.

Banka Kara Liste Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bankaya yapmanız gereken ödemeleri düzenli olarak yapmadığınız takdirde kredi notunuz düşer. Kredi notunuzun düşmemesi için ödemelerinizi günü gününe yapmanız gerekmektedir. Banka borçlarının zamanında ödenememesi gibi bir durum söz konusu olduğunda bu durumun banka yetkilileri  ile görüşülmesi ve borçların yapılandırılması talep edilebilmektedir.

Kredili ürünler kapsamında yapılan ödemeler Merkez Bankası tarafından kayıt edilmektedir. Findeks kapsamında depolanan veriler bütün bankalar ile paylaşılır. Bu yüzden herhangi bir banka üzerinde yasal takibe alınması durumunda bu durumu diğer tüm bankalar da görebilmektedir.  Bu yüzden bankalar daha önceden yasal takibe alınmış olan müşterilere kredi verirken temkinli yaklaşacaktır. Aşağıdaki kısımda banka sicil kayıtlarının kontrol edilmesi için kullanılabilecek bir yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemde Merkez Bankası kara liste sorgulama işlemleri görüntülenebilmektedir.

  • Findeks.com adresi aracılığıyla sorgulama
  • Bankalar aracılığıyla sorgulama
  • Bankalar aracılığıyla findeks raporlarını sorgulama

Kara Listede Olunup Olunmadığı Nasıl Öğrenilir?

Bankaların kara listesinde olunup olunmadığının öğrenilmesi için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Findeks üzerinden sorgulama yapılmasıdır. Findeks üzerinden sorgulama yapılabilmesi için 10 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Bankalar  kapsamında herhangi bir borç bulunması halinde risk raporunun 10 TL ücret karşılığında satın alınması ardından “1 Adet Finansal Uyarınız Var” bildirimi görülecektir. Bu bildirime basılarak uyarı hakkındaki ayrıntılar görüntülenebilmektedir.

Ayrıca bu rapor bünyesinde bankalardan kullanılan kredili ürün sayıları, borç oranları ve toplam limit gibi pek çok bilgi görüntülenebilmektedir. Rapordaki yeşil bilgiler zamanında yapılan ödemeleri kırmızılar ise gecikmeli yapılan ödemeleri göstermektedir.

Üst üste 3 aydan daha çok gecikmeli ödeme yapılması halinde kredi notuna bakılması gerekmektedir. Kredi notunun da çok ciddi anlamda düşmüş olması halinde kara listede olunması ihtimali de yükselmektedir.

Banka Ücretsiz Kara Liste Sorgulama

Findeks’e ücret ödenmeden sorgulama yapılması isteniyorsa bankalar aracılığı ile de kara liste sorgulaması yapılabilmektedir. Bankalar direkt olarak sorgulama imkanı vermeseler bile, sorgulama işlemi deneyerek yapılabilmektedir. Yasal takip kapsamında bir borç olması halinde genellikle yapılan kredi başvuruları reddedilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir bankaya gidilerek kredi başvurusunda bulunulması, kara listede olunup olunmadığının öğrenilmesi için yeterli olacaktır.

Aşağıdaki kısımda  bankanın müşterisi olunmasa bile kredi başvurusunda bulunulabilecek bankalar sıralanmıştır.

  • Ziraat Bankası,
  • Halkbank,
  • VakıfBank,
  • Türkiye İş Bankası,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Garanti BBVA

Kara Listeden Nasıl Çıkılır?

Kara listeden çıkılabilmesi için öncelikle bankalarda gecikmeye giren borçların ödenmesi gerekmektedir. Bu borçların ödenmesine rağmen eğer halen kara listeden çıkılmadıysa, kredi kartlarının devamlı olarak kullanılmaya devam etmesi gerekmektedir. Elbette bu kartların ödemelerinin de düzenli şekilde yapılması gerekmektedir. Kara listede olunması ve kredi kartına sahip olunmaması durumunda bloke teminatlı kredi kartları için başvuru yapılması ve bu kartların kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde zamanla kara listeden çıkış yapılacaktır.

Son Güncelleme: 17.12.2019 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Bakanlıktan ihracatçılara müjde! Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim uygulaması
Bakanlıktan ihracatçılara müjde! Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim uygulaması
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar sürecek?
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar sürecek?
Kredi kartındaki puanlar ne zaman silinecek? Yetkililerden kart kullanıcılarına yeni uyarı!
Kredi kartındaki puanlar ne zaman silinecek? Yetkililerden kart kullanıcılarına yeni uyarı!
Konut satışlarındaki tapu harcı ve KDV indirim süresi bitiyor! Son gün 31 Aralık
Konut satışlarındaki tapu harcı ve KDV indirim süresi bitiyor! Son gün 31 Aralık

Popüler Haberler

İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
Gelir belgesiz başvuru ile kredi kartı veren bankalar
Sefirin Kızı ddizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar
Mucize Doktor Ela dizide kalacak mı, kalıcı mı?
Makine mi, makina mı? TDK'ya göre doğru yazılışı
Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda
Ehliyet ceza puanı dolunca ne olur? 100 ceza puanı dolunca ne yapılır?
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı şartları
4A, 4B, 4C Nedir? 4a 4b 4c nedir, ne demektir, farkları
Çukur Kemal öldü mü? neden yok? Uğur Yıldıran diziden neden ayrıldı?
Aile gelir belgesi nereden alınır? E-Devlet aile gelir belgesi alma
Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.