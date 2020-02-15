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Banka konut kredisi faizleri 0.63’e düşecek mi? Bankaların konut kredisi faizleri hızla düşüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalar sonrasında vatandaşlar kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyorlar. Peki banka konut kredisi faizleri 0.63’e düşecek mi? Bankaların konut kredisi faizleri hızla düşüyor! İşte ayrıntılar…

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:47
Banka konut kredisi faizleri 0.63’e düşecek mi? Bankaların konut kredisi faizleri hızla düşüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Cuma günü Kahramanmaraş İş Dünyası Buluşması’nda kredi faiz oranları ile ilgili bazı açıklamalar yatı. Daha önceden %0.99 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranlarının %0.79 seviyesine ineceğini açıklayan Albayrak son olarak kamu bankaları ile görüşme yaptıklarını ve faizlerin daha da düşeceğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamalarında aşağıdaki kısımda yer ala ifadeler kullanıldı;

"Merkez Bankasının politika faizini %11,25'e indirmesine paralel olarak kredi faizleri de hızla gerilemeye devam ediyor. Böylece, bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan, konut kredisi faizleri ortalama 14 puan, ihtiyaç kredisi faizleri 16 puan, taşıt kredisi faizleri ise 15 puanın üzerinde geriledi. Bildiğiniz gibi kamu bankalarımız faiz konusunda, piyasaların canlanması konusunda öncü bir rol üstleniyor ve elini taşın altına koyuyor. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu %8 ile %10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." 

Konut kredisi faizlerine bakıldığında güncel olarak en düşük %0.79 oranı görülüyor. Yılık maliyette ise bu oran %10 oluyor. İlgili faizin senelik %8’e gerilmesi durumunda faiz oranı da %0.63 seviyesine inecek.

İndirimin yapılması sonrasında faiz oranının %0.63 seviyesine inmesiyle 200.000 TL tutarında çekilen bir konut kredisi 10 sene vade seçeneğinde aylık 2.400 TL’lik taksitler halinde ödenecek ve toplam geri ödeme tutarı ise 285.000 TL olarak görülmektedir.

Kredi Pazarı tarafından yapılan habere bakıldığında bankaların şu anda kullanmakta oldukları kullandıkları güncel konut kredisi faiz oranları aşağıdaki kısımda belirtildiği şekilde görülüyor;

Kamu bankalarının sunduğu güncel konut kredisi faiz oranlarına baktığımızda karşımıza Ziraat Bankası ve Halkbank’ta %0.99 faiz oranının kullanıldığı görülürken, Vakıfbank’ta ise %0.93 oranı kullanıldığı görülmekte.

Kuveyt Türk Bankası

Kuveyt Türk’te kar payı oranları %0.94 olarak kullanılıyor. Tüm konut talepleri ise %0.89 oranlar sunuluyor.

İNG Bank

İNG Bank üzerinde %0.96 faiz oranı kullanılıyor kampanya dahilinde bu oran %0.94’e düşüyor.

İş Bankası

İş Bankasında %1.75 tabela faiz oranı kullanılıyor. Kampanyalı ürünlerde %0.95 oranı sunuluyor.

Akbank

10 seneye kadar tüm vadelerde %0.95 faiz oranı kullanılıyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı kredi bankasında 3 seneye kadar olan vadelerde %0.95 oranı, 3 sene ile 5 arasındaki vade seçeneklerindeki kredilerde %0.97 oranı, 5 sene ile 10 sene arasındaki vadelerdeki faiz oranı ise %0.99 olarak karşımıza çıkıyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:56
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