Banka kredi borcu ödenmezse ne olur? Eve ve maaşa haciz gelir mi?

Kredi borçlarının ödenmemesi; eve, maaşa veya servete haciz gelme ihtimalini doğurduğundan pek çok kişiyi tedirgin eder. Kredi çekmek bazılarının hayatını kurtarırken, kimileri içinse korkulan bir banka hizmetidir. Bankalardan milyonlarca kişinin yöneldiği ve ilgi duyduğu krediler arasında ilk sıralarda konut kredileri yer almaktadır.

Konut kredileri, hayalindeki evi satın almak isteyen kişilerce ilgi görmektedir. Toplu para gereksinimi sebebiyle konut kredilerine başvuru yapılabiliyor. Sigortalı olarak belli bir süre çalışmış ve geçmiş dönem borçlarını düzenli olarak ödeyenler başvurularda daha avantajlı olabilmektedir.

Kredi borcu ödenmezse eve haciz gelir mi?

Ev sahibi olabilmek için banka kredilerinde işlemler yapılırken ev üzerine ipotek konulur. İpotek, konut kredisinin son taksiti ödeninceye kadar kalır. Düzenli olarak ev kredisi ödemelerini gerçekleştirmezseniz ev üzerinde yer alan ipotekten dolayı haciz gelir.

Bankalar kredi taksitlerini ödemeniz için bir süre tanır. Son ödeme tarihi sonrasındaki 3 gün içerisinde kredi borcunu ödemeniz halinde herhangi bir işlem yapılmaz. Öte yandan borcunuzu çeşitli gerekçelerle 3 ay boyunca düzensiz ödeyen veya hiç ödemeyenler hakkında yasal işlem takibi başlatılır.

Kredi borcu ödenmez ve yasal takip işlemi başlatılırsa, bankaların anlaşmalı olduğu avukatlar devreye girerek dosyaları işleme koyar. İlk aşamada avukatlar sizlere ulaşır ve ödeme kolaylığı olanağı sunarak anlaşma yoluna gitmeye çalışır. Ödeme yapmamaya devam etmeniz halindeyse ev haciz edilir.

Kredi borcuna haciz gelirse hangi eşyalar alınır?

Avukatlarla birlikte resmi kurumların keşif ekipleri icra işlemleri için eve gelirler. Burada yaşamın devamlılığını sağlayan eşyalara herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Yapılandırılan kredi borcu ödenmezse ne olur?

Yapılandırılan kredi borçlarının ödenmemesi halinde de aynı işlemler dikkate alınır. 3 ay boyunca ardı ardına ödeme yapılmazsa yasal işlem başlatılır ve 3 ay sonrasında icra işlemleri için harekete geçilir.