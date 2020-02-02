Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?

Konut alımları yapmak isteyen vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan destek konut değerinin %80’i kadardır. Geriye kalan kısım yani %20’lik kısım peşin olarak yatırılmaktadır. Peşinatlı ve peşinatsız şekilde konut alımları mevcuttur. Bankalar bu duruma göre konutun tamamını veya %80’lik kısmını karşılamaktadır.

Bankalar Konut Kredisinde Ne Kadar Peşinat Alıyor?

Bankalar konut kredilerinde %20’lik veya %25’lik kısmı peşin almaktadır. Konutun değerine göre bu kısım hesaplanmaktadır. Öneğin alacağınız konutun değeri 300.000 TL ise bu konutun tamamını banka karşılamaz. Sizden 75.000 TL peşinat alır ve geriye kalan kısmı tamamlayarak konutu almanızı sağlar.

Genellikle bankalar bu oranlarda peşinat almakta ve konutun kalan kısmına kredi vermektedir. %25 oranında peşinat alınmaktadır. Peşinat ödemesi yapmanız daha avantajlıdır. Bu durumda faizli bir şekilde belirli bir kısmı ödemeniz gerekmez. Peşinat ödemeden kredi veren bankalar da mevcuttur.

Konut Kredilerinde % 25 Peşinat Verme Şartı

Konut kredileri uzun vadeli olduğu için belirli bir kısmı müşteriden alınmaktadır. Genellikle %25 oranında peşinat alımı gerçekleşir. 100.000 TL değerinde bir konutun peşinatı 25.000 TL olacaktır. Evin değerine göre peşinat tutarı hesaplanmaktadır.

Peşinatsız ev alımları da gerçekleşebilir, ancak bunun için konut kredisi değil ihtiyaç kredisi almanız gerekir veya bir eviniz varsa bu evi ipotek ettirerek peşinatsız kredi alabilirsiniz. Peşinatı tamamlamak için farklı bir kredi almanızı tavsiye etmeyiz. Faiz oranlarını hesaba katarak hareket etmeniz de fayda var. Bunun için eğer birikiminiz varsa bu birikime göre hareket edin ve size uygun bir konu alın.

Eğer farklı kredileri kullanarak konut sahibi olmaya çalışıyorsanız bu durum sizi oldukça zorlar. 2 ay taksitleriniz ödenmezse hukuki süreç başlamaktadır. Bu nedenle kredi alırken iyice düşünmelisiniz. Kredi notunuz düşer ve ileride kredi çekmekte zorlanırsınız. Birikiminizi arttırdıktan sonra konut almanız daha iyi olacaktır.

Peşinatsız Konut Kredisi Alınıyor Mu?

Başka bir kredi çekmeden veya peşinat ödemeden konut kredisi almanın yolları vatandaş tarafından araştırılıyor. Peşinatsız kredi almanın birkaç yolu var. Bunlardan biri de başka bir eviniz varsa bu evi ipotek ettirerek peşinat ödemeden konut kredisi alabilirsiniz. Diğer yolu peşinatsız konut kredisi veren bankalardan birini seçmeniz gerekir.

Genellikle bankalar ipotek karşılığı peşinatsız konut kredisi vermektedir. Konut kredisini peşinatsız veren kurumlara dikkat edeniz. Dolandırıcılar bu konuda oldukça fazla. Bu nedenle araştırma yapmadan sakın kredi almayınız.

Akbank Peşinatsız Konut Kredisi (Mortgage)

Akbank konut sahibi olmak isteyenlere evin değerinin tamamını karşılayan mortgage kredisi vermektedir. Bu krediyi yeni evlenenlere, çalışmaya yeni başlayanlara ve peşinat ödemek istemeyen müşterilerine peşinatsız konut kredisi vermektedir. Sabit faizli verilen bu kredi konutun tamamını ödemektedir. Faiz artışlarından etkilenmeyerek ödemelerinize devam edebilirsiniz.

Finansbank Peşinatsız Konut Kredisi (Mortgage)

Peşinat ödemek istemeyen müşterilere yardım eden bir diğer bankada Finansbank. Evin tamamını konut kredisi ile karşılayan banka ayrıca 180 ay vade seçeneği de sunmaktadır. Ancak aranan tek şart başka bir evin ipotek ettirilmesidir. Bankaya ipotek ettirebileceğiniz eviniz var ise peşinatsız konut kredisini alabilirsiniz.

Garanti Peşinatsız Konut Kredisi (Mortgage)

Garanti Bankası peşinat ödemek istemeyenlere konut kredisi vermektedir. 240 ay vade seçeneği de sunan banka, evi olan ve bu evi ipotek ettirebilecek müşterilere peşinatsız konut kredisi vermektedir. Garanti Bankası konut kredilerinde sabit faiz uygulamamaktadır. Değişken faiz oranları ile ödeme yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi ile müşterilerinin yüzünü güldürdü. Anlaşmalı olduğu inşaat şirketlerinden yapılacak olan konut alımları için uygulanan faiz oranları müşteriyi sevindirdi. Anlaşmalı inşaatlardan alınacak konutlar için uygulanacak faiz oranı %1,78 olarak belirlendi.

Ayrıca bu faiz oranı konut şirketlerinin faiz maliyetlerini karşılaması ile birlikte %0,98’e kadar inebilecek. Düşük faiz oranlarıyla dikkat çekmeyi başaran Ziraat Bankası konut alımlarında artışı sağlayarak ekonomiyi hareketlendirmeyi hedefliyor. Detaylı bilgileri Ziraat Banka şubelerinden edinebilirsiniz. Müşteriler düşük faiz oranı ve düşük maliyet ile konut sahibi olabilecek.