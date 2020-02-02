İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120750
ALTIN
301.857
DOLAR
5.9773
STERLİN
7.7789
EURO
6.6078

Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?

Bankalar konut kredisi verirken, konutun değerinin belirli bir yüzdesini peşinat olarak almaktadır. Ev almak isteyen vatandaşlar, banka kredisi için ne kadar peşinat gerektiğini araştırıyor. Bankalar genellikle konut değerinin %'ini peşinat olarak almaktadır.

02 Şubat 2020 Pazar 16:14
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?

Konut alımları yapmak isteyen vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan destek konut değerinin %80’i kadardır. Geriye kalan kısım yani %20’lik kısım peşin olarak yatırılmaktadır. Peşinatlı ve peşinatsız şekilde konut alımları mevcuttur. Bankalar bu duruma göre konutun tamamını veya %80’lik kısmını karşılamaktadır.

Bankalar Konut Kredisinde Ne Kadar Peşinat Alıyor?

Bankalar konut kredilerinde %20’lik veya %25’lik kısmı peşin almaktadır. Konutun değerine göre bu kısım hesaplanmaktadır. Öneğin alacağınız konutun değeri 300.000 TL ise bu konutun tamamını banka karşılamaz. Sizden 75.000 TL peşinat alır ve geriye kalan kısmı tamamlayarak konutu almanızı sağlar.

Genellikle bankalar bu oranlarda peşinat almakta ve konutun kalan kısmına kredi vermektedir. %25 oranında peşinat alınmaktadır. Peşinat ödemesi yapmanız daha avantajlıdır. Bu durumda faizli bir şekilde belirli bir kısmı ödemeniz gerekmez. Peşinat ödemeden kredi veren bankalar da mevcuttur.

Konut Kredilerinde % 25 Peşinat Verme Şartı

Konut kredileri uzun vadeli olduğu için belirli bir kısmı müşteriden alınmaktadır. Genellikle %25 oranında peşinat alımı gerçekleşir. 100.000 TL değerinde bir konutun peşinatı 25.000 TL olacaktır. Evin değerine göre peşinat tutarı hesaplanmaktadır.

Peşinatsız ev alımları da gerçekleşebilir, ancak bunun için konut kredisi değil ihtiyaç kredisi almanız gerekir veya bir eviniz varsa bu evi ipotek ettirerek peşinatsız kredi alabilirsiniz. Peşinatı tamamlamak için farklı bir kredi almanızı tavsiye etmeyiz. Faiz oranlarını hesaba katarak hareket etmeniz de fayda var. Bunun için eğer birikiminiz varsa bu birikime göre hareket edin ve size uygun bir konu alın.

Eğer farklı kredileri kullanarak konut sahibi olmaya çalışıyorsanız bu durum sizi oldukça zorlar. 2 ay taksitleriniz ödenmezse hukuki süreç başlamaktadır. Bu nedenle kredi alırken iyice düşünmelisiniz. Kredi notunuz düşer ve ileride kredi çekmekte zorlanırsınız. Birikiminizi arttırdıktan sonra konut almanız daha iyi olacaktır.

Peşinatsız Konut Kredisi Alınıyor Mu?

Başka bir kredi çekmeden veya peşinat ödemeden konut kredisi almanın yolları vatandaş tarafından araştırılıyor. Peşinatsız kredi almanın birkaç yolu var. Bunlardan biri de başka bir eviniz varsa bu evi ipotek ettirerek peşinat ödemeden konut kredisi alabilirsiniz. Diğer yolu peşinatsız konut kredisi veren bankalardan birini seçmeniz gerekir.

Genellikle bankalar ipotek karşılığı peşinatsız konut kredisi vermektedir. Konut kredisini peşinatsız veren kurumlara dikkat edeniz. Dolandırıcılar bu konuda oldukça fazla. Bu nedenle araştırma yapmadan sakın kredi almayınız.

Akbank Peşinatsız Konut Kredisi (Mortgage)

Akbank konut sahibi olmak isteyenlere evin değerinin tamamını karşılayan mortgage kredisi vermektedir. Bu krediyi yeni evlenenlere, çalışmaya yeni başlayanlara ve peşinat ödemek istemeyen müşterilerine peşinatsız konut kredisi vermektedir. Sabit faizli verilen bu kredi konutun tamamını ödemektedir. Faiz artışlarından etkilenmeyerek ödemelerinize devam edebilirsiniz.

Finansbank Peşinatsız Konut Kredisi (Mortgage)

Peşinat ödemek istemeyen müşterilere yardım eden bir diğer bankada Finansbank. Evin tamamını konut kredisi ile karşılayan banka ayrıca 180 ay vade seçeneği de sunmaktadır. Ancak aranan tek şart başka bir evin ipotek ettirilmesidir. Bankaya ipotek ettirebileceğiniz eviniz var ise peşinatsız konut kredisini alabilirsiniz.

Garanti Peşinatsız Konut Kredisi (Mortgage)

Garanti Bankası peşinat ödemek istemeyenlere konut kredisi vermektedir. 240 ay vade seçeneği de sunan banka, evi olan ve bu evi ipotek ettirebilecek müşterilere peşinatsız konut kredisi vermektedir. Garanti Bankası konut kredilerinde sabit faiz uygulamamaktadır. Değişken faiz oranları ile ödeme yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi ile müşterilerinin yüzünü güldürdü. Anlaşmalı olduğu inşaat şirketlerinden yapılacak olan konut alımları için uygulanan faiz oranları müşteriyi sevindirdi. Anlaşmalı inşaatlardan alınacak konutlar için uygulanacak faiz oranı %1,78 olarak belirlendi.

Ayrıca bu faiz oranı konut şirketlerinin faiz maliyetlerini karşılaması ile birlikte %0,98’e kadar inebilecek. Düşük faiz oranlarıyla dikkat çekmeyi başaran Ziraat Bankası konut alımlarında artışı sağlayarak ekonomiyi hareketlendirmeyi hedefliyor. Detaylı bilgileri Ziraat Banka şubelerinden edinebilirsiniz. Müşteriler düşük faiz oranı ve düşük maliyet ile konut sahibi olabilecek.

Son Güncelleme: 02.02.2020 16:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!
Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!
Halkbank'ın uzun süredir sonucunu beklediği başvuru kabul edildi!
Halkbank'ın uzun süredir sonucunu beklediği başvuru kabul edildi!
EPGİS, 8 kuruşluk benzin zammını geri çekti!
EPGİS, 8 kuruşluk benzin zammını geri çekti!
KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi
KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi
2020 Tarım Orman Şurası Eylem Planı
2020 Tarım Orman Şurası Eylem Planı

Popüler Haberler

Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM Bekçilik maaşı kaç TL? Bekçi olmanın şartları nedir? Kimler nasıl bekçi olabilir?
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Cansel Demirelli kimdir?
Kızılay KPSS Şartsız 7 Bin TL maaşla personel alımı şartları ve detayları
İBB Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesi yardımları ne zaman başlayacak?
2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru formu! Başvuru şartları neler?
Yeni Renault Clio fiyatı ve özellikleri! Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Edho Köksal Kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Saner hakkında bilgiler
Çagla Altunkaya kimdir? Acun’un yeni sevgilisi hakkında bilgiler
Devletten esnafa çiftçiye ve girişimcilere özel teşvikler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Volkan kimdir? Gökhan Mumcu Edho kadrosunda!
YÖKDİL sınavı çıkmış sorular PDF | YÖKDİL soru ve cevapları yıllara göre 2019 - 2018 - 2017 soruları ve cevapları
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.