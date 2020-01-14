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Banka sicil nasıl temizlenir? Kredi sicilimi temizleme yöntemleri

Bankalara borcu olan ve hakkında yasal işlem başlatılan vatandaşların kredi sicili bozuk olmaktadır. Bankalardan yeniden kredi kullanmak isteyen kişiler banka sicili nasıl temizlenir, sorusuna yanıt aramaktadır. İşte kredi sicili temizleme yöntemlerine dair detaylar.

14 Ocak 2020 Salı 10:04
Banka sicil nasıl temizlenir? Kredi sicilimi temizleme yöntemleri

Bankaların kredi konusunda bazı şartları vardır. Bu şartlardan en önemlisi müşterinin kredi sicilidir. Müşteri, bankaya başvurusunu bildirdikten sonra T.C kimlik numarası ile sicil sorgulaması yapılmaktadır. Kredi sicili kötü olan kişiler bankaların imkânlarından faydalanamayacaktır.

Kredi sicili nasıl temizlenir?

Kredi sicilini temizlemek isteyen vatandaşların öncelikle kredi sicil durumlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kredi ödemelerinin yapılmamasından dolayı hakkında yasal işlem başlatılan kişi, ilk olarak bu borçların tamamını ödeyerek icra dairesine başvurmalıdır. Ayrıca düzensiz ödemeler yaptığı için sicili bozulan kişiler, ödemelerini düzenli şekilde ödemeye başlayarak sicilini düzeltebilir.

Kredi sicili ne zaman temizlenir?

Bankalara olan borcun ödemesi halinde sicil durumu hemen düzeltilmemektedir. Kredi sicilini düzeltmek isteyen kişiler, bankalar ile avukatlık oldu ise o bankadan borcu yoktur belgesi almalı ve sisteme işletmelidir. Ayrıca icra dairesine giderek, harç yatırmalı ve dosya iptali yaptırmalıdır.

Emekli ve devlet memuru olan kişiler, borçlarının tamamını ödedikten sonra maaş aldıkları bankadan kredi başvurusu yapabilirler. Ancak esnaf ya da özel sektör çalışanları ipotek göstermeli ya da kredi sicilinin düzelmesi için uzun bir süre beklemelidir. Bu müşteriler hemen kredi alamamaktadır.

Kredi sicili borç gecikmelerinden dolayı bozuluyorsa, bu durum kredi notunu da düşürecektir. Kredi notu düşük olan vatandaşlar bankalardan kredi ürünü talep edememektedir.

Kredi sicili bozuk olanlara kredi veren bankalar

Bankalar kredi sicili bozuk olan vatandaşlara çeşitli imkânlar sunmaktadır. Emekli maaşı Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, PTT, Denizbank gibi bankalardan alınıyorsa, borcu yoktur belgesi ile başvuru yaparak kredi alınabilmektedir. Eğer maaş başka bir bankadan alınıyorsa, bu bankalara maaş taşıma işlemi gerçekleştirilmelidir.

Emekli ya da devlet memuru olmayan kişiler ise, daha önce sorun yaşamadıkları Garanti BBVA, Akbank, Denizbank, İş Bankası, Odeabank gibi bankalardan kredi kartı başvuru yapabilirler. Alınan kredi kartı ile borçlar zamanında ödendiği takdirde kredi notu yükselecektir.

Son Güncelleme: 14.01.2020 10:04
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