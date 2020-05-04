Banka şubesine gitmeden online sms ve internetten kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar

Teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde ayak uyduran bankalar, artık online ortamlardan hızlı kredi imkanı sağlıyorlar. Vatandaşlarımız banka şubesine gitmeden online, SMS ve intenetten kredi başvurusu yapabilecekleri bankaları merak ediyor. İşte detaylar…

Artık banka şubelerine gitmeden kredi çekmeniz mümkün hale geldi. Kredi alabilmek için kredi notunuz önem kazanmaktadır. Kredi alabilmeniz için bankalar ile ilişkilerinizi iyi tutmanız gerekmektedir. Eğer düzensiz bir ödeme yaparsanız kredi almanız kolay olmaz. Kredi notunuz yüksek olursa işiniz daha kolay olacaktır.

Şubeye Gitmeden Nasıl Kredi Alırım?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık bankacılık işlemleri daha kolay bir hale geldi. Bankaların kredi vermesi için eskisi gibi sayfalar dolusu kağıda ve bilgiye gerek yok. Artık sadece bir SMS kadar krediye uzaksınız. T.C. kimlik numaranızı banka numarasına gönderdiğiniz takdirde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bankalar da sizin kredi notunuza göre değerlendirme yaparak kredinize onay vermektedir. Kredi notunuz düşükse bankadan olumsuz yanıt alırsınız. Aşamalar olumlu sonuçlandığında banka sizden şubeye gelerek belgelere onay vermenizi isteyecektir.

Bankalar kredileri müşterilerine özel çıkartmaktadır. Limitiniz de aylık ödemeleriniz de kredi notunuza göre belirlenmektedir. Bazı bankalar ise sadece intenet bankacılığı üzerinden başvuru alıp, gerekli belgeleri intenet üzerinden onaylattırıp paranızı da anında hesabınıza yatırmaktadır.

Şubeye Gitmeden Kredi Başvurusu Yapmak

Bankalara gitmeden kredi başvurusunda bulunmak için birden fazla yol vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İntenet bankacılığı

Çağrı merkezleri

SMS

ATM’ler

Şubeye Gitmeden Kredi Veren Bankalar

QNB Finansbank

Banka 36 ay vadeye kadar 35.000 TL limitli kredi vermektedir. Bu krediyi şubeye hiç uğramadan alabilirsiniz. Bu krediden faydalanabilmek için bankanın müşterisi olup hesap sahibi olmanız gerekmektedir.

ING Bank

Bu banka da 36 aya kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Kredinin limiti ve aylık ödeme miktarları müşterinin kredi notuna göre belirlenmektedir.

Garanti Bankası

Garanti BBVA, CEPTETEB uygulaması üzerinden dilerseniz cep telefonunuzla dilerseniz de intenet üzerinden başvurarak kredi sağlayabilirsiniz. Bu banka kredi noktasında herhangi bir sorun çıkarmamaktadır. 36 aya varan krediler %2,79 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Akbank

Akbank Direkt Kredi uygulaması üzerinden 30.000 TL’ye varan kredileri %2,88 faiz oranıyla çekebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası

İş Bankası 30.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Bu kredinin faiz oranı ise %2,60 olarak belirlenmiştir. Kredi başvurusundan sonra onay alırsanız aynı gün içerisinde krediniz ekstra işlem olmaksızın hesabınıza yatacaktır.

Yapı Kredi Bankası

Yapı kredi kendi müşterilerine özel 50.000 TL kadar krediyi şubeye gitmeden hizmete sunmaktadır. Kredinin onaylanması halinde aynı gün içerisinde krediniz hesabınıza yatar.

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