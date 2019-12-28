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Banka ve kredi kartı kaç günde adrese teslim edilir?

Banka ve kredi kartları anlaşmalı kargo firmaları ile sahiplerine iletilmektedir. Kartlarına bir an önce ulaşmak isteyen kullanıcılar, banka ve kredi kartı kaç günde adrese gelir sorusunun yanıtını araştırıyor.

28 Aralık 2019 Cumartesi 22:34
Banka ve kredi kartı kaç günde adrese teslim edilir?

Kredi kartları hayatımızın vazgeçilmez birer parçasıdır. Her an yanımızda taşıdığımız ve harcamalarımızın büyük bir çoğunluğunu yaptığımız kartlar elimize kargo firmaları aracılığıyla ulaşmaktadır.

Banka ve kredi kartı kaç günde adrese gelir?

Yeni banka veya kredi kartı çıkardığımızda, kayıp çalıntı durumlarında ya da son kullanım tarihleri dolduğunda yeni kartlar kurye aracılığıyla elimize ulaşır.  Kartların zamanında ulaşması için adreslerimizin ve iletişim bilgilerimizin güncel olması süreci hızlandıracaktır.

Bankalar, yeni kart talepleri için başvuruda bulunulduğunda, basım işlemleri için ilgili birimlere haber vermektedir. Ayrıca intenet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla da kart talepleri yapılmaktadır. Kredi veya banka kartları başvuru tarihinden yaklaşık iki hafta sonra adrese gelmektedir.

Kartınızın gelme süresi biraz uzayabilir. Kart dağıtımı kuryelerinin güzergâhları doğrultusunda yapılan işlemlerde aksamalar olmaktadır.

Banka veya kredi kartlarının teslim alınmaması da süreci uzatan başka bir durumdur. Kredi kartlarını kendimiz teslim almamız yararlı olacaktır.

Kurye ile elinize 1 hafta içinde ulaşmayan kartlarınız ile ilgili banka şubelerini arayarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bankaların çalıştıkları kurye telefon numaraları

Bütün illerde bulunan bankalar genel olarak Kuryenet isimli firma ile dağıtım yapmaktadır. Kredi ve banka kartı gönderi takipleri için 0212 444 93 93 ve 0850 222 93 93 no’lu çağrı merkezlerini arayabilirsiniz. Ayrıca kartlarınızın gönderilerini şirketin intenet sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.12.2019 22:34
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