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Bankacılık işlemleri EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu? Yeni dönem başladı!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla bankacılık işlemleri EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Para transferi işlemlerinde yeni dönem başladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:44
Bankacılık işlemleri EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu? Yeni dönem başladı!

Bankaların yüksek ücret ve komisyon oranlarının sınırlandırılmasına dair değişiklikler yürürlüğe girecek. Ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyon sayıları 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketiciler içinse 20’den 16’ya çekilecek. Kalemlerde ücret 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürülmektedir. Bireysel müşteriler ve ticari firmalar böylelikle yapacakları işlemlerde daha az ödeme yapacaklar.

Açılış ücretine son

Bankalar, müşterilerine EFT ve havale ücretleriyle ilgili bilgilendirmeler göndermeye başladı. Böylelikle daha önce minimum 6 TL olarak kesilen mobil ve intenet EFT ücretleri 1 TL’ye, ATM’den yapılan EFT işlemleri 17 TL’den 2 TL’ye, şube ve diğer kanallarla yapılan işlemlerdeyse 67 TL’den 5 TL’ye çekilecek. İşle tutarı 1000 TL ila 50.000 TL arasındaki işlemlerdeyse bu tutar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak tespit edilmiştir. Kayıp, çalıntı vs. hallerde yılda iki defaya kadar alınabilen kart yenileme ücreti kaldırılacak. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme halindeyse yalnızca kart maliyeti alınacak.

Kiralık kasa depozito bedeli yüzde 1 olarak sınırlandırıldı

Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketicilerde kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak tespit edilmiştir. Ticari müşterilerden alınmakta olan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırılacak. Mevcut durumda kredi tahsis ücretine göre ‘’İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti2’ ve ‘’Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti’’ alınıyordu. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığıyla sadeleştirilip tahsis edilmekte olan limitin on binde 25’i olarak sınırlandırılmıştır.

Ticari kredilerde kredi kullanım ücretleri yüzde 2’ye kadar çıkmaktayken, yeni tebliğ ile bu tutar yüzde 1 olarak sınırlandırılmıştır. Ticari kredi kartında nakit avans komisyonu yüzde 1’e çekilirken, erken ödeme komisyonu da kalan vadesiyle 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlardaysa yüzde 2’ye düşürülmüştür.

Son Güncelleme: 02.03.2020 22:44
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