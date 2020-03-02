Bankacılık işlemleri EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu? Yeni dönem başladı!

Bankaların yüksek ücret ve komisyon oranlarının sınırlandırılmasına dair değişiklikler yürürlüğe girecek. Ticari müşterilerden alınan ücret, masraf ve komisyon sayıları 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketiciler içinse 20’den 16’ya çekilecek. Kalemlerde ücret 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürülmektedir. Bireysel müşteriler ve ticari firmalar böylelikle yapacakları işlemlerde daha az ödeme yapacaklar.
Açılış ücretine son
Kiralık kasa depozito bedeli yüzde 1 olarak sınırlandırıldı
Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketicilerde kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak tespit edilmiştir. Ticari müşterilerden alınmakta olan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırılacak. Mevcut durumda kredi tahsis ücretine göre ‘’İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti2’ ve ‘’Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti’’ alınıyordu. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığıyla sadeleştirilip tahsis edilmekte olan limitin on binde 25’i olarak sınırlandırılmıştır.
Ticari kredilerde kredi kullanım ücretleri yüzde 2’ye kadar çıkmaktayken, yeni tebliğ ile bu tutar yüzde 1 olarak sınırlandırılmıştır. Ticari kredi kartında nakit avans komisyonu yüzde 1’e çekilirken, erken ödeme komisyonu da kalan vadesiyle 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlardaysa yüzde 2’ye düşürülmüştür.