Bankacılık Kanunu değişiyor! AK Partili Vekiller yeni teklifi TBMM'ye sundu



2005 yılında yürürlüğe giren Bankacılık kanunları ile ilgili değişikliklerin yer aldığı tasarı bugün AK Partili Milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Kalkınma ve yatırım bankalarının da yine katılım bankaları gibi faizsiz esasa göre fon kullandırabilmesinin önü de açan tasarıda kanununun yürürlüğe girdiği 2005 yılında belirlenmiş olan idari para cezaları caydırıcı olabilmesi için günümüz şartlarına göre tekrar güncellenecek ve finansal piyasalarda yaşanacak manipülatif hareketlere karşı idari para cezası uygulaması da getirilecek.

Tasarıda, sistemik öneme sahip bankaların faaliyetleri ve üstlendikleri risklerle uyumlu olarak gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelere karşı alınnacak önlem zorunluluğu getirilirken vatandaşlarının büyük ölçekli projelere de ortak olma imkanı sağlaması da ön görülüyor.

Bankaları tehlikeye düşüren veya düşürecek olanların imza yetkisi kalkacağı ve Bankaların risk grupları sadece kontrol ettikleri kuruluşlarla sınırlandırılacağı yönünde yapuılan değişikliklerde ayrıca içerden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırı 3 yıla çıkartılacak.

Teklifte ayrıca, BDDK'ya bankacılıkta erken aksiyon alınması için ve Bankaların bilgi sistemlerinin yurt içinde tutulmasında BDDK karar alma yetkisi verilecek. Hangi işlemin manipülasyon kapsamında olacağı BDDK tarafından belirlenerek ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her hangi biri için ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yeniden düzenlenecek. Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri ile ilişkili olması ve Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin doğrudan Merkez Bankasına tanınması da amaçlanıyor.

Teklifle Varlık Fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmaması amaçlanacak ve faktoring kuruluşunda olacak sermaye 20 Milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Sunulan teklif içerisinde telafisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için internet erişim yasağı ve borç senedi ihraçlarında temerrüt mekanizması da getiriliyor.